Недокомплект работников только увеличивается. Начальник столичной полиции о зарплате за службу

Сегодня в столичной полиции из 986 штатных мест 147 свободны. В основном не хватает патрульных и инспекторов.

"Проблема в том, что приходит гораздо меньше работников, чем уходит. В 2009 году, во время кризиса, когда была безработица и зарплаты в частном секторе уменьшились, у нас стояла очередь из претендентов на работу в полиции, был недокомплект всего из 12 человек. Но уже в 2016 году число принятых на работу людей было меньше, чем число ушедших. Экономический рост.

Теперь каждый, кто может удержать в руках лопату, - строитель, которому платят 50-70 евро в день. Зачем идти работать в полицию?"

- говорит Лукасс, добавляя, что недокомплект работников только увеличивается.

Кроме того, нынешние сотрудники полиции самоуправления стареют - в 2019 году 14% из покинувших ряды полиции работников ушли на пенсию.

Это самый большой показатель за всю историю существования полиции самоуправления Риги.

По словам Лукасса, главной причиной нехватки работников являются не соответствующие напряженной и ответственной работе в полиции зарплаты.

"Например, патрульные в среднем после уплаты налогов получают 750 евро, инспекторы - 950 евро, а старшие инспекторы - около 1100 евро. Зарплата полицейских должна быть гораздо выше!" - говорит Лукасс.

Были случаи, когда работники просились в неоплачиваемый отпуск на год, чтобы за границей заработать денег для оплаты долгов, а потом вернуться работать в полицию, потому что любят эту работу.

Принимая во внимание постоянную нехватку работников, полиция самоуправления собирается предпринять ряд шагов для повышения зарплат.

Например, сократить количество штатных мест и разделить сэкономленные деньги между уже работающими сотрудниками, способствуя их лояльности полиции.

"Мы сейчас с нетерпением ждем изменений в законе об оплате труда должностных лиц и работников государственных и муниципальных структур, которые предусматривают увеличение диапазона зарплат для работников полиции. После вступления нового закона в силу мы планируем провести сокращение вакантных штатных мест и пересмотреть зарплаты патрульных, инспекторов и старших инспекторов", - сообщил Лукасс.