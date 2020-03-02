Видео: Информируют о текущей ситуации по Covid-19

Видео: Должностные лица о текущей ситуации по Covid-19

Как ранее сообщал RUS.TVNET, на предстоящем в понедельник, 2 марта, заседании совета по кризисному управлению Минздрав внесет рекомендацию ввести 14-дневный карантин для всех работников государственных социальных учреждений и учреждений дошкольного образования, которые вернулись из регионов, где распространяется новый коронавирус, сообщила в передаче Rīta panorāma на LTV министр здравоохранения Илзе Винькеле.

Она напомнила, что 14-дневный карантин уже сейчас предусмотрен для работников всех подведомственных Минздраву лечебных учреждений.

Винькеле отметила, что новый вирус еще недостаточно изучен, поэтому могут возникнуть ситуации, которые невозможно предвидеть. В качестве примера она привела случай в Норвегии, где один из врачей посетил регион, где распространяется новый вирус, но после возвращения домой не наблюдал никаких симптомов, поэтому вышел на работу, а позже оказалось, что он был болен Covid-19.

Латвийские учреждения стараются на таких случаях учиться, подчеркнула министр здравоохранения.

Винькеле заверила, что ответственные органы Латвии очень активно следят за актуальными событиями в связи с распространением нового вируса и готовы действовать.

"Все службы находятся в чрезвычайно высокой степени готовности, мы собираемся вместе почти каждый день, и это не просто формальность", - сказала министр.

Говоря о прибывшем на прошлой неделе в Эстонию через Ригу гражданине Ирана, который оказался болен Covid-19, Винькеле сообщила, что получены данные о большинстве латвийцев, которые вместе с мужчиной летели в самолете, ехали в микроавтобусе и автобусе.

Некоторые из этих пассажиров еще не отозвались, но попытки связаться с ними продолжаются. В свою очередь информация об иностранных гражданах передана соответствующим странам.