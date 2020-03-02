Польза от снижения НДС на овощи и фрукты: мнения сильно разошлись

В том, что сниженная ставки НДС не принесла пользы, уверены Минфин и экономисты Банка Латвии, в свою очередь в его эффективности убеждены производители фруктов и овощей, а также Минземледелия, пишет газета Diena.

Наиболее существенные аргументы против заключаются в том, что поступления налога в госбюджет уменьшились, конечное снижение цен на продукцию не пропорционально снижению ставки НДС, от сниженной ставки НДС выигрывают абсолютно все жители, не только малоимущие, следовательно, это очень дорогой инструмент для поддержки одной отрасли, так как снижения НДС хотели бы все отрасли.

В свою очередь аргументы в пользу сниженной ставки - фрукты и овощи стали дешевле, поэтому их покупают больше, в отрасли существенно выросли зарплаты и снизилась теневая экономика, увеличился объем реализации продукции. Е

Если говорить о том, что сниженная ставка НДС повышает потребление и налоговые доходы, стоит привести мнение экономиста Банка Латвии Олега Красноперова, изложенное на сайте makroekonomika.lv: "Давайте представим, что цена килограмма лука без НДС - 50 евроцентов. При снижении ставки НДС с 21% до 5% поступления в бюджет от реализации килограмма лука уменьшаются примерно в четыре раза (с 10,5 до 2,5 евроцента).

Единственное, что может увеличить доходы бюджета, это рост спроса на лук более чем в четыре раза. Однако спрос на лук (как и на другие овощи) на основе цены не очень эластичен. Вряд ли при снижении цены с НДС на 13% (с 60,5 до 52,5 цента) спрос на лук увеличится в четыре раза", - пишет экономист.