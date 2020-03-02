Спирт и раствор натрия гипохлорита: перевозчиков призвали мыть транспортные средства

Центр подготовил рекомендации для предприятий общественного транспорта, напоминая, что возбудители гриппа и Covid-19 распространяются не только в результате прямого контакта с инфицированным человеком, но и при непрямом контакте - при прикосновении к поверхностям и предметам, на которые вирус мог попасть, когда больной человек кашляет и чихает.

На различных поверхностях вирус при температуре около 20 градусов может сохраняться более 48 часов. SPKC отмечает, что возбудитель инфекции Covid-19 чувствителен к бытовым дезинфицирующим средствам.

Наиболее эффективными являются 70%-ный раствор этанола и 0,1-0,5%-ный раствор натрия гипохлорита, который часто используется как бытовой отбеливатель.

Центр призывает перевозчиков тщательно и регулярно проводить влажную уборку транспорта, применяя дезинфицирующие средства, и особенно тщательно очищать поверхности, к которым пассажиры чаще всего прикасаются руками. Маски для водителей общественного транспорта в целях защиты от Covid-19 неэффективны, так как не защищают от заражения, отмечает SPKC.

Наиболее эффективная мера по ограничению возможного распространения Covid-19 в общественном транспорте - информировать пассажиров о мерах предосторожности.

Людям, которые заболели острой респираторной инфекцией, не следует посещать общественные места, по возможности избегать использования общественного транспорта, чтобы не заразить других людей.