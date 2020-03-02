Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем

"Официально хочу сказать одно: с профессиональным спортом это точно всё, потому что в данный момент я хочу быть здоровой, счастливой. Мне грустно и тяжело это говорить", - призналась 23-летняя спортсменка.

Тем не менее Сотникова пообещала своим поклонникам продолжать радовать их, но уже не на профессиональной арене, а в различных шоу. Фигуристка отметила, что очень скучает по соревнованиям, но участвовать в них ей не позволяет состояние здоровья.

"Хочется, чтобы я осталась в памяти болельщиков как победитель. Моя фигурная история не закончена, но официально спорт закрыт", - заключила она.

Напомним, что в феврале Аделина Сотникова была госпитализирована в одну из московских клиник. Позднее агент фигуристки Мария Шашина заявила, что фигуристка перенесла серьёзную операцию и её ждёт долгий путь восстановления.

"У Аделины сейчас в позвоночнике два импланта, которые соединяет пластина. И эту пластину держат шесть титановых шурупов, которые ей ввинтили в позвоночник для того, чтобы она смогла ещё раз выйти на лёд и радовать зрителей", - сказала Шашина в эфире телеканала "Россия-1".