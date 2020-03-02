Протест против реформы самоуправлений: в Ригу стянут тяжелую технику

Акция протеста запланирована на 5 марта, и ее участники намерены прибыть в Ригу на тяжелой технике.

Как заявила ЛПЗ, несмотря на возражения самоуправлений, населения и европейских экспертов относительно способа реформы, ее поспешности и недемократичности, уже в этот четверг, 5 марта, законопроект об АТР будет рассматриваться в Сейме во втором чтении.

ЛПЗ считает, что консультации специально созданной в Сейме комиссии по АТР с самоуправлениями были "лишь фикцией демократии", а не работой с предложениями и аргументами самоуправлений по существу.

"Такая ситуация вызвала широкое недовольство жителей многих краев, в том числе местных фермеров и предпринимателей, которые обратились в свои самоуправления, призывая местные власти предпринять более радикальные меры против произвола правительственной коалиции и на тяжелой технике отправиться в Ригу", - заявили в партии.

В настоящее время известно, что возможность участвовать в акции протеста против реформы рассматривают Кандава, Икшкиле, Царникава, Алоя, Елгава, Салацгрива, Алсунга, Вентспилс, Тукумс, Сала, Энгуре и Инчукалнс.