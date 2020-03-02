Пн, 2.03.2020
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видео ⟩ Кокорин забил гол в чемпионате России впервые с 2018 года

Александр Кокорин

ФОТО: instagram.com/premierliga

Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин, который находится в аренде в "Сочи", забил свой первый гол в чемпионате России после освобождения.

Кокорин отличился на 64-й минуте матча против тульского "Арсенала", но этого не хватило и "Сочи" потерпел поражение со счётом 1:2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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По итогам встречи Кокорин получил награду лучшего игрока матча. Эта игра стала для него первой в российском чемпионате с 7 октября 2018 года. 

Напомним, что Кокорин и футболист Павел Мамаев в октябре 2018 года устроили две драки в центре Москвы и стали фигурантами уголовных дел. Футболисты около года отсидели в СИЗО и колонии, из которой вышли в сентябре 2019 года.

В "Сочи" Кокорин выступает на правах аренды до конца сезона-2019/2020.

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