Эстония готова восстановить полный пограничный контроль на границе

Новая волна миграции беженцев из Турции и продолжающееся распространение коронавируса в мире являются источниками угрозы здоровью и безопасности людей, заявил в понедельник министр внутренних дел Эстонии Март Хельме.
По его словам, при необходимости эстонское государство готово восстановить полный пограничный контроль на внешних границах Эстонии, пишет Rus.Postimees со ссылкой на BNS.
Об этом сообщила в понедельник пресс-служба МВД. Как отметил Хельме, Европа столкнулась с двумя быстро развивающимися кризисами, которые подпитывают друг друга. На полпути из Турции в Европу новые массы иммигрантов, значительно превышающие волны мигрантов в 2015 году.
"Поэтому Европе, в дополнение к ограничениям в связи с коронавирусом, пора готовиться к новому миграционному кризису", - призвал Хельме.
Министр внутренних дел подчеркнул, что необходимо всесторонне поддержать решительные меры, которые предпринимают в этих условиях правительство Греции и других стран для защиты своей территории и своего населения.
"Frontex как коллективный орган погранохраны Европейского союза должен оказать Греции и Болгарии в сложившейся ситуации как можно скорее максимальную помощь, чтобы избежать неконтролируемого вторжения новой волны иммиграции в Европу. При необходимости Эстония готова направить дополнительные силы на внешние границы Европы, чтобы таким образом проявить свою солидарность".
По словам Хельме, эстонское государство внимательно следит как за развитием миграционного кризиса, так и за распространением коронавируса.
"При необходимости мы готовы ввести на наших пограничных пунктах и на внешних границах полный контроль документов и организовать высылку или изоляцию нежелательных или опасных для государства людей", - подчеркнул он.
Хельме добавил, что Эстония не согласна принимать уже прибывших или готовых прибыть в Европу иммигрантов.