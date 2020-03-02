В прошлом году средняя зарплата в стране выросла до 1076 евро

Средняя нетто-зарплата составила 793 евро или 73,7% от брутто-зарплаты. В течение года она увеличилась на 6,8%, но ее прирост был на 0,4 процентного пункта меньше темпов прироста зарплаты до уплаты налогов.

Реальный рост оплаты труда нетто составил в 2019 году 3,9%.

Медиана брутто-оплаты труда в 2019 году составила 832 евро. По сравнению с 2018 годом она увеличивалась немного быстрее, чем средняя арифметическая заработная плата - прирост составил 7,5%. Медиана оплаты труда после уплаты налогов в 2019 году составила 613 евро, увеличившись в течение года на 7,1%.

В частном секторе средняя брутто-зарплата в 2019 году составляла 1067 евро, в общественном - 1103 евро, в общем правительственном секторе, в который входят государственные и муниципальные учреждения, контролируемые и финансируемые государством и самоуправлениями общества капитала, - 1055 евро.