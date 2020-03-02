В США полицейский пес нашел метамфетамина на 1,2 миллиона долларов

Полицейские Пет Роббей и Страйкер приехали проверить подозрительное транспортное средство, припаркованное у шоссе в городе Луисвилл.

Страйкер, специально обученный поиску наркотиков, сразу же дал сигнал, что в прицепе автомобиля находятся наркотики.

Во время углубленного исследования машины полицейские нашли в тайнике 270 килограммов метамфетамина.

Представители департамента полиции Луисвилла сообщили, что это один из крупнейших обнаруженных грузов в истории департамента.