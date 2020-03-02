Пн, 2.03.2020
Вот если я дам тебе денег, фактически они лежат в твоем кармане, но распоряжаюсь ими я. Так и у Путина. Оппозиционер Любовь Соболь

В США полицейский пес нашел метамфетамина на 1,2 миллиона долларов

ФОТО: AFP/SCANPIX

Полицейский пес по кличке Страйкер в штате Техас, США, нашел 270 килограммов метамфетамина на 1,2 миллиона долларов, сообщает CNN.

Полицейские Пет Роббей и Страйкер приехали проверить подозрительное транспортное средство, припаркованное у шоссе в городе Луисвилл.

Страйкер, специально обученный поиску наркотиков, сразу же дал сигнал, что в прицепе автомобиля находятся наркотики.

Во время углубленного исследования машины полицейские нашли в тайнике 270 килограммов метамфетамина.

Представители департамента полиции Луисвилла сообщили, что это один из крупнейших обнаруженных грузов в истории департамента.

По информации стражей порядка, Страйкер за хорошую работу получил большое количество лакомств.

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