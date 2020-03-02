В США полицейский пес нашел метамфетамина на 1,2 миллиона долларов

Полицейский пес по кличке Страйкер в штате Техас, США, нашел 270 килограммов метамфетамина на 1,2 миллиона долларов, сообщает CNN.
Полицейские Пет Роббей и Страйкер приехали проверить подозрительное транспортное средство, припаркованное у шоссе в городе Луисвилл.
Страйкер, специально обученный поиску наркотиков, сразу же дал сигнал, что в прицепе автомобиля находятся наркотики.
Во время углубленного исследования машины полицейские нашли в тайнике 270 килограммов метамфетамина.
Представители департамента полиции Луисвилла сообщили, что это один из крупнейших обнаруженных грузов в истории департамента.
По информации стражей порядка, Страйкер за хорошую работу получил большое количество лакомств.