Видео ⟩ Полиция установила личность героя скандального видео с повреждением машин

Полиция получила информацию о размещенном в соцсетях видеоматериале, на котором видно, как подросток в Айзкраукле намеренно повреждает припаркованные на краю дороги автомобили. Принимая во внимание полученные материалы, полицейские выяснили личность возможного виновника, против которого в данный момент начат уголовный процесс.

Согласно предварительной информации, подросток 2004 года рождения 29 февраля в 23:50 совершил повреждения различного характера и степени у 13 автомобилей, припаркованных в Айзкраукле на краю проезжей части улицы Лачплеша.

Подросток оторвал или повредил зеркала, а у одной машины - крышку мотора и крышу. Кроме того, его действия сняли на видео и опубликовали в соцсетях.

Видео: Подросток повреждает автомобили

В данный момент начат уголовный процесс по факту намеренной порчи чужого имущества, за что грозит лишение свободы на срок до двух лет, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф.

Так как в видеоматериле слышны голоса и других людей, в ходе следствия будет выяснено вовлечение свидетелей произошедшего в совершение преступления и возможная их ответственность.

Автоводителей призвали сообщить полиции, если они констатировали, что в ночь с субботы на воскресенье на их транспортных средствах появились повреждения.