Пн, 2.03.2020
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ЕС повысил уровень риска коронавируса с умеренного до высокого

ФОТО: AFP/SCANPIX

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний повысил риск заболевания новым коронавирусом с умеренного до высокого, сообщила в понедельник президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Другими словами, вирус продолжает распространяться", - сказала она.

По данным на утро понедельника во всем мире было зарегистрировано 89 006 случаев заболевания Covid-19.

В Европе ситуация не такая тяжелая, как в Китае. Вспышка подтверждена в нескольких странах. Так, в Италии заболели 1694 человека.

2100 случаев заболевания зафиксированы в 18 странах ЕС, умерло 38 человек, сообщила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидис.

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