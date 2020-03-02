ЕС повысил уровень риска коронавируса с умеренного до высокого

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний повысил риск заболевания новым коронавирусом с умеренного до высокого, сообщила в понедельник президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Другими словами, вирус продолжает распространяться", - сказала она.
По данным на утро понедельника во всем мире было зарегистрировано 89 006 случаев заболевания Covid-19.
В Европе ситуация не такая тяжелая, как в Китае. Вспышка подтверждена в нескольких странах. Так, в Италии заболели 1694 человека.
2100 случаев заболевания зафиксированы в 18 странах ЕС, умерло 38 человек, сообщила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидис.
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