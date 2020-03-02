По отношению к ВВП, в ЕС больше всех на оборону тратит Латвия

Далее следуют Греция и Эстония (2% от ВВП), Кипр и Великобритания, которая в рассматриваемый период еще была членом Евросоюза (+1,9%), а также Франция (1,8%).

В Литве финансирование на оборону составляет 1,7% от ВВП, то есть в странах Балтии эти показатели выше, чем в ЕС в среднем.

Меньше всего финансирование на оборону в соотношении с ВВП было в Ирландии (0,3%), в Люксембурге и на Мальте (0,5%), в Австрии (0,6%). Средний показатель ЕС составляет 1,3% от ВВП.

В странах Балтии расходы на оборону выше и в соотношении к общим расходам государства - в Латвии этот показатель составляет 5,5%, в Литве - 5,1%, в Эстонии - 5,2%.