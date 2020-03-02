Поправки к конституции РФ касаются брака, религии и банковских счетов

"Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в бога, а также преемственность развития российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство", — цитирует "Медуза" текст поправок.

Также в результате поправок, в конституции РФ появятся положения о русском народе как государствообразующем, а так же и о преемственности России в отношении СССР. Президент РФ предложил включить и пункт о недопустимости отчуждения частей территории России и призывов к этому.