Поправки к конституции РФ касаются брака, религии и банковских счетов
Президент РФ Владимир Путин передал в Госдуму проект поправок к конституции. Среди них - закрепление понятия о том, что брак является союзом мужчины и женщины и запрет на счета в зарубежных банках для госслужащих.
Одна из предложенных поправок предусматривает упоминание Бога, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в бога, а также преемственность развития российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство", — цитирует "Медуза" текст поправок.
Также в результате поправок, в конституции РФ появятся положения о русском народе как государствообразующем, а так же и о преемственности России в отношении СССР. Президент РФ предложил включить и пункт о недопустимости отчуждения частей территории России и призывов к этому.
Также Конституцией будет введен запрет для муниципальных служащих иметь иностранные счета и гражданство.