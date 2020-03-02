Пн, 2.03.2020
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Поправки к конституции РФ касаются брака, религии и банковских счетов
Путин передал в Госдуму проект поправок

Владимир Путин.

ФОТО: Xinhua/ZUMAPRESS.com

Президент РФ Владимир Путин передал в Госдуму проект поправок к конституции.  Среди них - закрепление понятия о том, что брак является союзом мужчины и женщины и запрет на счета в зарубежных банках для госслужащих. 

Одна из предложенных поправок предусматривает упоминание Бога, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в бога, а также преемственность развития российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство", — цитирует "Медуза" текст поправок. 

Также в результате поправок, в конституции РФ появятся положения о русском народе как государствообразующем, а так же и о преемственности России в отношении СССР. Президент РФ предложил включить и пункт о недопустимости отчуждения частей территории России и призывов к этому.

Также Конституцией будет введен запрет для муниципальных служащих иметь иностранные счета и гражданство.

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