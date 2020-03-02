Германия против беженцев: 2015-й год не повторится

"Сегодня мы на внешних границах ЕС с Турцией - и на сухопутной, и морской, видим очень сложную ситуацию", - заявил в Берлине представитель правительства Германии по связям с общественностью Штефен Зейберт.

"Мы видим беженцев и мигрантов, которым турецкая сторона говорит, что пути в ЕС открыты. Но, это, конечно, не так", - сказал он.

Канцлер Германии Ангела Меркель указала, что 2015-й год, когда Германия открыла свои границы, не повторится.

Руководители Европейской комисии, Европейского парламента и Евросовета во вторник посетят границу ЕС с Турцией, чтобы оказать поддержку Афинам, которые переживают миграционный кризис.

Как уже сообщалось, на границе Греции с Турцией собралось порядка 13 тысяч сирийских беженцев.

Отмечается, что мигранты собираются в группы от 3 тысяч человек и больше, надеясь попасть на территорию Евросоюза.

Греческие силовики вынуждены применять слезоточивый газ против беженцев, которые проделывают отверстия в пограничном заборе.

По словам замминистра обороны Греции Алкивиадиса Стефаниса, в ночь с субботы на воскресенье было предотвращено 9600 случаев незаконного пересечения границы.

Власти Греции заявили, что в пятницу арестовали 66 мигрантов, 17 из которых были приговорены к трем с половиной годам тюремного заключения за незаконную попытку проникновения в страну.