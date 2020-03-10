За насилие по отношению к детям - сгребание листьев

Неодетая и неухоженная маленькая девочка с пустой и пахнущей бутылочкой-пустышкой в руках, на кровати - ножницы, на кухне квартиры на восьмом этаже открыто окно, к которому приставлено кресло. Такой вид представился полиции и медикам, когда они взломали дверь в одной из квартир Огрского района.

Мать свою дочку, которой всего один год и три месяца, оставила одну и в течение двух недель бывала у нее не чаще одного раза в день и не дольше чем на час, а два дня дома не появлялась вообще.

Квартира была грязная, девочка - голодная, ее тело - ледяное, свидетельствует вступившее в силу в 2012 году судебное решение о жестокости и насилии в отношении несовершеннолетнего.

Мать осудили по пункту 143 Уголовного закона, который предусматривает ответственность за жестокость и насилие в отношении несовершеннолетнего.

Так как обвиняемая, по мнению суда, исправилась, ее приговорили к 280 часам принудительных работ. Наказание признали понесенным после зачета проведенного за решеткой времени.

К принудительным работам в виде наказания за жестокость и насилие по отношению к детям приговаривают часто, о чем говорит проведенное в 2015 году исследование, а также дополнительно обобщенная Re:Baltica информация.

В прошлом году из 32 дел, заведенных за насилие по отношению к несовершеннолетнему, в 19 случаях были применены именно принудительные работы. Однако судебная практика свидетельствует о том, что общественные работы не удерживают от повторения подобного злоупотребления.

ст.174 Вид наказания 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Лишение свободы - - 5 3 Кратковременное лишение свободы 2 2 3 2 Условное лишение свободы 10 9 7 7 Принудительные работы 17 22 14 19 Денежный штраф 1 1 1 1

Вынесенные наказания, судя по ст.174. Источник: Судебная администрация

За битье - сгребание листьев

Так, к примеру, суд Краславского района 25 июля 2012 года приговорил обвиняемого к принудительным работам, которые не удержали его от того, чтобы еще год жестоко и насильственно обходиться с шестью детьми.

Кроме того, в Лиепае в 2014 году к принудительным работам был приговорен мужчина, который бил свою 13-летнюю падчерицу. Девочке были нанесены легкие телесные повреждения, у нее было констатировано несколько синяков и сотрясение мозга. Несмотря на то, что обвиняемый многократно был судим, поднимал на падчерицу руку пьяным и уже тогда находился на принудительных работах за совершенное ранее преступление, суд применил их еще раз.

"Мы стреляли мимо, использовали неправильное оружие", - считает юрист, советница министра юстиции Илона Кронберга, которая специализируется на вопросах прав детей.

Она рассказывает, что принудительные работы соответствуют только конкретным случаям, когда работой можно возместить причиненный обществу ущерб - например, за кражу или хулиганство. Однако не за насильственное отношение к ребенку. "Пропадает смысл наказания", - пояснила Кронберга.