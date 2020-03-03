Кубок Гагарина: "Спартак" Знарка потерпел крупное поражение в дерби

"Спартак" под управлением Олега Знарка уступил московскому "Динамо" со счётом 1:5 (0:1, 0:2, 1:2). Индрашис в этом матче не попал в заявку команды, а Даугавиньш провёл на площадке 17 минут 30 секунд, нанёс один бросок по воротам и выиграл одно из четырёх вбрасываний. Другой латвийский игрок "Спартака" Мартиньш Карсумс провёл на площадке 13 минут 14 секунд, нанёс три броска, заработал две штрафные минуты и выиграл своё единственное вбрасывание.