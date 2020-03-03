Вт, 3.03.2020
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Кубок Гагарина: "Спартак" Знарка потерпел крупное поражение в дерби

Хоккеисты "Спартака"

ФОТО: Raimonds Volonts, "Dinamo Rīga"

1 и 2 марта стартовала серия плей-офф Кубка Гагарина, в которых "Спартак" Каспара Даугавиньша потерпел поражение от московского "Динамо", а "Йокерит" Яниса Калниньша разгромил "Локомотив".

"Спартак" под управлением Олега Знарка уступил московскому "Динамо" со счётом 1:5 (0:1, 0:2, 1:2). Индрашис в этом матче не попал в заявку команды, а Даугавиньш провёл на площадке 17 минут 30 секунд, нанёс один бросок по воротам и выиграл одно из четырёх вбрасываний. Другой латвийский игрок "Спартака" Мартиньш Карсумс провёл на площадке 13 минут 14 секунд, нанёс три броска, заработал две штрафные минуты и выиграл своё единственное вбрасывание.

Днём ранее с уверенной победы в серии плей-офф Кубка Гагарина стартовал "Йокерит", который обыграл ярославский "Локомотив" со счётом 6:0 (1:0, 4:0, 1:0). В воротах финской команды стоял Антти Ниеми, который отразил 17 бросков соперника.

Победы добился также омский "Авангард" Боба Хартли, который в Балашихе обыграл "Салават Юлаев" - 5:2 (1:1, 4:1, 0:0). В составе омичей дублем отметился Кирилл Семёнов.

Результаты всех матчей:

  • СКА - Витязь 6:1
  • Барыс - Металлург 4:0
  • Йокерит - Локомотив 6:0
  • Авангард - Салават Юлаев 5:2
  • ЦСКА - Торпедо 3:0
  • Динамо Москва - Спартак 5:1
  • Ак Барс - Нефтехимик 4:1
  • Автомобилист - Сибирь 0:2
     
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