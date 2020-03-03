Кубок Гагарина: "Спартак" Знарка потерпел крупное поражение в дерби

1 и 2 марта стартовала серия плей-офф Кубка Гагарина, в которых "Спартак" Каспара Даугавиньша потерпел поражение от московского "Динамо", а "Йокерит" Яниса Калниньша разгромил "Локомотив".
"Спартак" под управлением Олега Знарка уступил московскому "Динамо" со счётом 1:5 (0:1, 0:2, 1:2). Индрашис в этом матче не попал в заявку команды, а Даугавиньш провёл на площадке 17 минут 30 секунд, нанёс один бросок по воротам и выиграл одно из четырёх вбрасываний. Другой латвийский игрок "Спартака" Мартиньш Карсумс провёл на площадке 13 минут 14 секунд, нанёс три броска, заработал две штрафные минуты и выиграл своё единственное вбрасывание.
Днём ранее с уверенной победы в серии плей-офф Кубка Гагарина стартовал "Йокерит", который обыграл ярославский "Локомотив" со счётом 6:0 (1:0, 4:0, 1:0). В воротах финской команды стоял Антти Ниеми, который отразил 17 бросков соперника.
Победы добился также омский "Авангард" Боба Хартли, который в Балашихе обыграл "Салават Юлаев" - 5:2 (1:1, 4:1, 0:0). В составе омичей дублем отметился Кирилл Семёнов.
Результаты всех матчей:
- СКА - Витязь 6:1
- Барыс - Металлург 4:0
- Йокерит - Локомотив 6:0
- Авангард - Салават Юлаев 5:2
- ЦСКА - Торпедо 3:0
- Динамо Москва - Спартак 5:1
- Ак Барс - Нефтехимик 4:1
- Автомобилист - Сибирь 0:2