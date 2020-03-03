Covid-19: за сутки проверено еще 17 человек. Новых случаев нет

За последние сутки были проверены еще 17 человек, в том числе двое детей. Один из тестов оказался положительным, но в других случаях новое инфекционное заболевание подтверждено не было.

Как уже сообщал RUS.TVNET, первая зараженная коронавирусом Covid-19 жительница Латвии в субботу, 29 февраля, прилетела из Мюнхена, а перед этим побывала в затронутом вирусом регионе Италии.

Самолет авиакомпании airBaltic с номером рейса BT-226 29 февраля в 15.40 вылетел из Мюнхена и приземлился в Риге. Женщина с семьей путешествовала из Вероны в Мюнхен и затем самолетом в Латвию.

Женщина доставлена в Латвийский центр инфектологии и изолирована. Вместе с ней в больницу доставлен и ее ребенок. У него коронавирус не подтвержден, но есть признаки заболевания.

После прибытия в Латвию семья отправилась домой на личной автомашине, и никто из ее членов пока не ходил ни на работу, ни на учебу.

Галерея: Готовность Латвии к коронавирусу