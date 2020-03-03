Covid-19: за сутки проверено еще 17 человек. Новых случаев нет

К утру 3 марта по подозрению на заболевание Covid-19 в Латвии проверен 131 человек, вирус подтвержден в одном случае, сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За последние сутки были проверены еще 17 человек, в том числе двое детей. Один из тестов оказался положительным, но в других случаях новое инфекционное заболевание подтверждено не было.
Как уже сообщал RUS.TVNET, первая зараженная коронавирусом Covid-19 жительница Латвии в субботу, 29 февраля, прилетела из Мюнхена, а перед этим побывала в затронутом вирусом регионе Италии.
Самолет авиакомпании airBaltic с номером рейса BT-226 29 февраля в 15.40 вылетел из Мюнхена и приземлился в Риге. Женщина с семьей путешествовала из Вероны в Мюнхен и затем самолетом в Латвию.
Женщина доставлена в Латвийский центр инфектологии и изолирована. Вместе с ней в больницу доставлен и ее ребенок. У него коронавирус не подтвержден, но есть признаки заболевания.
После прибытия в Латвию семья отправилась домой на личной автомашине, и никто из ее членов пока не ходил ни на работу, ни на учебу.
Галерея: Готовность Латвии к коронавирусу
Напоминаем:
- В Латвии с 28 февраля особые меры предосторожности введены в отношении людей, которые возвращаются из итальянских областей Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья, Пьемонт, а также Японии, Сингапура, Южной Кореи, Ирана и Китая.
- Людям, которые побывали в указанных регионах и у которых в течение 14 дней после возвращения появились симптомы заболевания - повышенная температура тела, кашель, воспаление горла - следует по телефону 113 вызвать скорую помощь.
- При наличии легких симптомов медики возьмут у них анализы для проверки в лаборатории, а при наличии более серьезных, в том числе затрудненного дыхания, доставят в стационар.
- Люди, которые приехали из регионов, где распространяется Covid-19, но у них отсутствуют признаки заболевания верхних дыхательных путей, могут продолжать свою привычную жизнь и выполнять рабочие обязанности.
- Этим лицам рекомендуется наблюдать за состоянием здоровья в течение 14 дней с момента отъезда с затронутой инфекцией территории.