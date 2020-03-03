Физическая форма и умение писать сочинение: шеф RPP о требованиях к сотрудникам

"Мы не можем себе этого позволить. Лучше пусть нас будет меньше, но кадры будут более качественными", - сказал он в интервью агентству LETA, добавив, что от соискателей не требуется ничего сверхъестественного - хорошая физическая форма и умение написать сочинение на свободную тему.

По словам Лукасса, причиной провала претендентов на вступительных испытаниях чаще всего является то, что они не могут выполнить спортивные нормативы. Кроме того, многие из них не могут сформулировать свои мысли на бумаге.

"У современных молодых людей очень хромает способность выражать мысли на бумаге. Они не могут сформулировать мысль. И непонятно, плакать или смеяться. Сочинения на уровне 5-го класса. Сложно сказать, с чем это связано. Но я вижу, что молодежь все меньше читает книг. Они пишут сочинения на компьютере, а переписываются с помощью телефона, который автоматически исправляет ошибки. Но, к сожалению или к счастью, полицейский должен уметь излагать свои мысли о происходящем на бумаге. Это очень важно для квалификации нарушений", - поясняет Лукасс.

По его словам, немного компенсировать нехватку сотрудников можно также с помощью ИТ-решений, с которыми тесно связано будущее полиции. Особенно эффективным является использование видеокамер, которые устанавливаются в местах с большим потоком людей или там, где зарегистрировано большое количество правонарушений.