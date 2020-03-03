Коронавирус рядом: как живут в Бонне под карантином

Некоторые родители в Whatsapp недоумевали, почему пробы на вирус не взяли и у них. Позже директор университетских клиник Бонна Вольфганг Хольцгреве (Wolfgang Holzgreve) объяснил, что если симптомов нет, то необходимости проводить тесты у родственников нет. Всего около 20 бригад взяли пробы у 219 человек - учеников, учителей, родственников и знакомых единственного сотрудника, зараженного вирусом. Результаты всех тестов стали известны только в понедельник, 2 марта. Школа может вздохнуть спокойно: вируса не обнаружили ни у кого. Власти города поблагодарили пожарных и добровольцев за помощь.

Тем не менее школа в центре Бонна останется закрытой на две недели. При этом строгий карантин был предписан лишь некоторым учащимся. Так, 8-летняя Грете, которая в продленку не ходит, получила освобождение от школы, но других ограничений на контакты или передвижение у нее нет, рассказала ее мать.

Коронавирус и карантин: не всех под одну гребенку

Дело в том, что всех детей и родителей неофициально разделили на несколько категорий по отношению к заразившемуся коронавирусом сотруднику продленки. В первую попали те, кто непосредственно контактировал с ним в день, когда он последний раз выходил на работу, во вторую - все, кто оставался в этот день в продленке, в третью - кто ходит в продленку, но в этот день отсутствовал, и остальных - в четвертую.

В администрации города по запросу DW ответили, что о "различных категориях им ничего не известно". Но позже там подтвердили, что из 219 человек 176 должны оставаться дома на случай, "если все-таки у них появятся симптомы".

Для родителей, которые остались с детьми дома в течение двух недель, остро встал вопрос, что делать с освободившимся временем. "Карантин объявлен только для детей", - ответили в администрации города. Никакого общего решения для попавших в новую ситуацию семей нет, сказали в администрации и подтвердили DW родители детей.

Некоторые работодатели, например один крупный производитель продуктов питания, по данным из родительской группы в Whatsapp, предоставил сотрудникам внеочередной оплачиваемый отпуск на время карантина детей. Наверняка хуже обстоят дела у внештатных сотрудников, работающих со срочными договорами, которые не смогут претендовать на такой отпуск.

Чтобы дети не сидели совсем без дела, классная учительница одного из классов разослала домашние задания родителям по электронной почте, подтвердили DW два родителя. В самой школе на звонки никто не отвечает, ответ на электронный запрос DW на момент публикации тоже не пришел.

Бонн готовится к вирусу, но без паники

Когда мы звонили на "горячую линию" Минздрава, нам сказали, что наши данные запишут и свяжутся с нами в случае необходимости. Мы далеко не единственные: по данным ведомства, звонков в связи с коронавирусом SARS-CoV-2 поступает много, а звонят в основном как раз обеспокоенные отдыхающие, вернувшиеся или возвращающиеся из Италии.

ФОТО: imago-images/Blaulicht News/S.Peters

В отдельных магазинах бросаются в глаза периодически пустующие полки некоторых отделов, но панических закупок и очередей в супермаркетах нет. Тем не менее городские власти готовятся к новым случаям: только в понедельник, 2 марта, поступило семь жалоб с подозрением на коронавирус. Всех, кто заходит на сайт города, встречает предупреждение о заболевании и информация о мерах, которые принимает город и которые может принять каждый. Однако крупные общественные мероприятия пока отменять не планируется, говорят в администрации.