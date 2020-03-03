Видео ⟩ Как правильно проезжать перекресток напротив Кенгарагского рынка

Одно из таких мест находится в Риге, на улице Маскавас, напротив Кенгарагского рынка. Здесь разрешено поворачивать налево во всех направлениях и разворачиваться в противоположном движению направлении.

Движение на этом участке интенсивное весь день, и разворот здесь автоводители делают каждый по-своему, поэтому возникает вопрос: а как же правильно?

ФОТО: скриншот видео

На этом перекрестке доминируют социальные нужды и навыки водителя, а не юридические нормы, отмечает программа Zebra. Выходит, что автоводители должны следить за ситуацией и действовать по примеру другого водителя. На этом перекрестке нужно быть танцором - если один разворачивается по ближайшей траектории, то второй должен выбрать ту, что дальше.

То же самое и с поворотом с улицы Маскавас на улицу Кенгарага. Чтобы избежать аварии, автоводители должны убедиться, что другие участники дорожного движения его поняли. Подробнее о том, как правильно поворачивать и разворачиваться на этом перекрестке, смотрите в сюжете программы Zebra.