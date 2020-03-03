Видео ⟩ Как правильно проезжать перекресток напротив Кенгарагского рынка

Левый поворот считается одним из самых опасных маневров на дороге. На многих перекрестках он уже запрещен, но есть места, где автоводители все еще могут его совершать.
Одно из таких мест находится в Риге, на улице Маскавас, напротив Кенгарагского рынка. Здесь разрешено поворачивать налево во всех направлениях и разворачиваться в противоположном движению направлении.
Движение на этом участке интенсивное весь день, и разворот здесь автоводители делают каждый по-своему, поэтому возникает вопрос: а как же правильно?
На этом перекрестке доминируют социальные нужды и навыки водителя, а не юридические нормы, отмечает программа Zebra. Выходит, что автоводители должны следить за ситуацией и действовать по примеру другого водителя. На этом перекрестке нужно быть танцором - если один разворачивается по ближайшей траектории, то второй должен выбрать ту, что дальше.
То же самое и с поворотом с улицы Маскавас на улицу Кенгарага. Чтобы избежать аварии, автоводители должны убедиться, что другие участники дорожного движения его поняли. Подробнее о том, как правильно поворачивать и разворачиваться на этом перекрестке, смотрите в сюжете программы Zebra.
Видео: Сюжет Zebra о том, как правильно проезжать перекресток на улице Маскавас напротив Кенгарагского рынка