Издевались и насиловали. В Огре судят приемных родителей

В ходе следствия выяснилось, что с декабря 2015 года две девочки подвергались сексуальному насилию. С лета 2016 года до весны следующего года одну из них систематически насиловали. Всего от действий приемных родителей пострадали восемь детей - в период с 2007 по 2019 год. В феврале этого года всех детей изъяли - на тот момент их было пятеро - и поместили в кризисный центр. Приемных родителей задержали. К женщине 1961 года рождения применена не связанная с ограничением свободы мера пресечения, а мужчина 1986 года рождения арестован.