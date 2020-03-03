Издевались и насиловали. В Огре судят приемных родителей

Земгальский районный суд в Огре рассматривает дело о приемных родителях, которые совершали насилие по отношению к восьми детям. В том числе и сексуальное.
На протяжении многих лет приемные родители совершали эмоциональное и физическое насилие по отношению к восьми детям. Также известно, что две несовершеннолетние девочки подверглись сексуальному насилию.
В полицию обратились сами дети - в участок пришли две девочки, которые сообщили о насилии в приемной семье.
Полицейские сразу начали проверку, которая закончилась возбуждением уголовного дела.
В ходе следствия выяснилось, что с декабря 2015 года две девочки подвергались сексуальному насилию. С лета 2016 года до весны следующего года одну из них систематически насиловали. Всего от действий приемных родителей пострадали восемь детей - в период с 2007 по 2019 год. В феврале этого года всех детей изъяли - на тот момент их было пятеро - и поместили в кризисный центр. Приемных родителей задержали. К женщине 1961 года рождения применена не связанная с ограничением свободы мера пресечения, а мужчина 1986 года рождения арестован.
Согласно Уголовному закону, насилие над малолетним карается тюремным сроком до пяти лет, принудительными работами или денежным штрафом. За сексуальное насилие и изнасилование малолетнего - наказание в виде тюремного заключения на срок от пяти до 20 лет, порой и пожизненное заключение.