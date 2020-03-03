Вт, 3.03.2020
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Береговая охрана Греции отпугивает беженцев стрельбой
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Лодка с мигрантами.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Предано огласке видео, на котором видно, как береговая охрана Греции стреляет в сторону лодки с беженцами, тем самым пытаясь прогнать их обратно в Турцию, сообщает BBC. Также видно, как сотрудник береговой охраны длинным шестом отталкивает надувную лодку с мигрантами от катера. 

Тем временем возмущенные жители греческого острова Лесбос встретили мигрантов криками, требуя у них "уходить".

Турция в пятницу сообщила, что больше не будет сдерживать свои границы для людей, которые хотят попасть в Европу. Такое решение правительство Турции приняло после налета сирийской авиации на провинцию Идлиб, в результате чего погибли 33 турецких солдата. 

Euronews сообщает, что в понедельник у берегов Греции перевернулась лодка - погиб мальчик 5-6 лет.

Остальные 47 мигрантов были спасены у острова Лесбос. Береговая охрана Греции заверяет, что беженцы специально перевернули лодку, с целью привлечь внимание спасателей. Как сообщает Financial Times, Греция для отпугивания мигрантов использовала слезоточивый газ и устроила военные учения рядом с границей. 

Афины предупредили, что будут делать все возможное для охраны своей границы после того, как Турция открыла свою, тем самым нарушив соглашение с Евросоюзом. 

Турция, в которой на данный момент находятся порядка 3,6 млн беженцев, опасается, что из-за военных действий в Сирии мигрантов может стать еще больше. 

Как сообщалось ранее, канцлер Германии Ангела Меркель указала, что 2015-й год, когда Германия открыла свои границы для беженцев, не повторится. 

Галерея: Тысячи мигрантов собрались на границе Турции с ЕС 

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