Береговая охрана Греции отпугивает беженцев стрельбой

Тем временем возмущенные жители греческого острова Лесбос встретили мигрантов криками, требуя у них "уходить".

Турция в пятницу сообщила, что больше не будет сдерживать свои границы для людей, которые хотят попасть в Европу. Такое решение правительство Турции приняло после налета сирийской авиации на провинцию Идлиб, в результате чего погибли 33 турецких солдата.

Euronews сообщает, что в понедельник у берегов Греции перевернулась лодка - погиб мальчик 5-6 лет.

Остальные 47 мигрантов были спасены у острова Лесбос. Береговая охрана Греции заверяет, что беженцы специально перевернули лодку, с целью привлечь внимание спасателей. Как сообщает Financial Times, Греция для отпугивания мигрантов использовала слезоточивый газ и устроила военные учения рядом с границей.

Афины предупредили, что будут делать все возможное для охраны своей границы после того, как Турция открыла свою, тем самым нарушив соглашение с Евросоюзом.

Турция, в которой на данный момент находятся порядка 3,6 млн беженцев, опасается, что из-за военных действий в Сирии мигрантов может стать еще больше.

Как сообщалось ранее, канцлер Германии Ангела Меркель указала, что 2015-й год, когда Германия открыла свои границы для беженцев, не повторится.