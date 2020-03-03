"Шанс заразиться выше, чем в Китае": бильярдистка из больницы в Москве

Девушка вернулась из итальянского города Тревизо 24 февраля - именно в этом районе началось быстрое распространение короновируса. В своём Instagram Ткач написала, что почувствовала недомогание, а к 27 числу её самочувствие ухудшилось.

Сухой кашель, сильная усталость и температура - эти симптомы стали причиной провериться на вирус. Подобные симпотомы были и у сестры спортсменки, которая также вернулась из Италии.

В больнице у девушек взяли анализы и разместили в палатах на шесть человек, хотя изначально обещали отдельный стерильный бокс. "У сестры на этаже всё спокойно гуляют, пол моют раз в день и ни о каких дополнительных мерах по дезинфекции речи нет вообще", - написала девушка.

"Мы должны быть на карантине, но при этом никакого соблюдения правил нет, и шанс заразиться именно здесь намного выше, чем в самом Китае. По шесть человек в палате с неподтвержденным диагнозом, подселяют "свеженьких" с непонятным диагнозом в палаты к абсолютно здоровым людям с отрицательными тестами", - рассказывает спортсменка.

"Нет дезинфекции, медсёстры и медработники раз через раз надевают маски, никто не соблюдает никакие другие меры безопасности. Мы ходим в один туалет и душ. Одно ведро с водой и тряпка на все палаты, в одной из которых лежал Давид, зараженный короновирусом, в соседней от нас палате, который ходит с нами по коридору и стоял в общей очереди с нами на сдачу анализов", - рассказала бильярдистка.

Девушка также написала о том, что Роспотребнадзор выдал указ о том, что пациента выпишут только после того, как у него возьмут три отрицательных анализа.

"Я не знаю, как выбраться из этого ужаса. Нас держат взаперти, врачи разговаривают с нами, как с заключенными: "У вас нет тут прав, есть только обязанности", - написала Ткач.