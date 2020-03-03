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Little Big едет на "Евровидение": пользователи Сети ликуют! А солист рассказал о песне

Илья Прусикин

ФОТО: скриншот видео

Вчера, 2 марта, стало известно, что на международном конкурсе "Евровидение" в 2020 году Россию будет представлять группа Little Big. По такому случаю журналисты побеседовали с фронтменом группы - Ильёй Прусикиным. 

Во время беседы с журналистами "Комсомольской правды", певец признался, что выбор их группы в качестве представителя страны на таком масштабном конкурсе - был неожиданностью для всех участников.

"Когда пришла новость, мы, конечно, обрадовались. Но потом немножко стало страшно. Это все-таки большая ответственность — представлять Россию. На нас возложены огромные ожидания, мы боимся их не оправдать. Но со своей стороны постараемся сделать все, чтобы этого не произошло", - признался исполнитель. 

Прусикин пообещал, что песня, которую коллектив исполнит на Евровидении будет "весёлой" и ребята напишут её сами. Солист также заверил, что участники никогда не покупают песни, а пишут их сами. 

"В принципе мы никогда не изменяем себе и не подстраиваемся под конъюнктуру. Стараемся работать, как работали. Мы делаем веселые песни. Наши песни ни о чем и обо всем. Нет конкретной темы — про любовь или ненависть. Что захотелось, то и делаем. В случае "Евровидения" — это будет веселье, скажу так", - рассказал артист.

В свою очередь "ТАСС" лидер группы также рассказал, что композиция будет не только новой, но и "с бразильским оттенком":

"Мы всегда работали на веселье, на карнавале, и мы не будем изменять себе".

Стоит отметить, что новость о выборе группы на "Евровидение" вызвала обсуждение в соцсетях. Многие положительно отреагировали на то, что Россию будут представлять современные музыканты мирового уровня.

Помимо этого пользователи отмечают, что только ради этой группы и будут смотреть трансляцию. 

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