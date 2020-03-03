Little Big едет на "Евровидение": пользователи Сети ликуют! А солист рассказал о песне

Во время беседы с журналистами "Комсомольской правды", певец признался, что выбор их группы в качестве представителя страны на таком масштабном конкурсе - был неожиданностью для всех участников.

"Когда пришла новость, мы, конечно, обрадовались. Но потом немножко стало страшно. Это все-таки большая ответственность — представлять Россию. На нас возложены огромные ожидания, мы боимся их не оправдать. Но со своей стороны постараемся сделать все, чтобы этого не произошло", - признался исполнитель.

Возрадуйтесь. Little big едут на Евровидение от России в этом году pic.twitter.com/HQJMZNEGvj — Magic cat! (@babkibabkibabki) March 2, 2020

Прусикин пообещал, что песня, которую коллектив исполнит на Евровидении будет "весёлой" и ребята напишут её сами. Солист также заверил, что участники никогда не покупают песни, а пишут их сами.

"В принципе мы никогда не изменяем себе и не подстраиваемся под конъюнктуру. Стараемся работать, как работали. Мы делаем веселые песни. Наши песни ни о чем и обо всем. Нет конкретной темы — про любовь или ненависть. Что захотелось, то и делаем. В случае "Евровидения" — это будет веселье, скажу так", - рассказал артист.

В свою очередь "ТАСС" лидер группы также рассказал, что композиция будет не только новой, но и "с бразильским оттенком":

"Мы всегда работали на веселье, на карнавале, и мы не будем изменять себе".

Стоит отметить, что новость о выборе группы на "Евровидение" вызвала обсуждение в соцсетях. Многие положительно отреагировали на то, что Россию будут представлять современные музыканты мирового уровня.

Помимо этого пользователи отмечают, что только ради этой группы и будут смотреть трансляцию.

я напомню что у Little Big есть кавер на песню "Конь" Любэ pic.twitter.com/KbQtkx3Jh1 — вайт лигат, пасаны (@whiteligat_) March 2, 2020

Клейменов про Little Big: «Звучит эротично, но парадоксально». Глава дирекции информационных программ Первого канала все-таки гениален в своих формулировках pic.twitter.com/AWmA1QZv1C — маша борзунова (@mborzunova) March 2, 2020

я летом: вот бы литл биг отправили на евро20, это ж будет отвал всего

...#Eurovision #Eurovision2020 #LittleBig pic.twitter.com/gTIxbKMU3f — о господи маша (@ohmyyymaryyy) March 2, 2020

Я СЧИТАЮ ЭТО САМОЙ ОГНЕННО-БОМБИЧЕСКОЙ НОВОСТЬЮ ЗА 2020 ГОД

РЕБЯТА СНИМАЕМ ТРУСЕЛЯ ЛИТТЛ БИГ ЕДЕТ ПОКОРЯТЬ ЕВРОВИЖЕН#Eurovision2020 x #Eurovision x #LittleBig pic.twitter.com/sdVBcIPdB6 — ♡NIGHTMARE | H3🖤 (@_alyarr) March 2, 2020

ВСЕ УЖЕ СЛЫШАЛИ КТО ПОЕДЕТ НА #ЕВРОВИДЕНИЕ2020 ОТ РОССИИ??? ДА-ДА, ЛИТТЛ БИГ! Я ТАК ОРУ, НЕ МОГУ! Я ТАК СЧАСТЛИВ, Я ТАК РАД!#LittleBig #Evrovision2020🎉 pic.twitter.com/O6IdCQBPkQ — 🥃 я не суицидник, я Дазай 🥃 (@roses_for_Kaii) March 2, 2020

Little Big на Евровидении это отличный выбор, если не сказать идеальный. Веселый и нестыдный трэш на полусерьёзном конкурсе, за них можно и поболеть, и угореть по ним на позитивных и несложных щах — Я дико извиняюсь (@traktor_bang) March 2, 2020

Так же объявлен новый состав группы Little Big: Дима Билан, Сергей Лазарев и сестры Толмачевы — Руслан Усачев (@RuslanUsachev) March 2, 2020