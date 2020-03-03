"Русский союз Латвии" подал более сотни жалоб в ЕСПЧ

Как сообщает РСЛ в распространенном для СМИ письме, "это первый случай подобного коллективного обжалования дискриминационного закона в истории Латвии и достаточно редкий в практике ЕСПЧ".

По сообщению РСЛ, каждая заявка описывает возникшие проблемы в учёбе конкретного ребенка в результате "навязанного государством отказа от обучения на родном языке". Комплект документов одной жалобы составляет десятки, иногда сотни страниц, отмечает РСЛ.

Поскольку жалобы на закон подаются в Страсбург в течение 6 месяцев после вступления его в силу, в настоящее время подача документов завершена. Более 100 заявок от родителей, которые поступили слишком поздно для подачи документов в ЕСПЧ, планируется направить в Комитет по правам человека ООН, где нет столь жесткого временного ограничения, сообщает РСЛ.