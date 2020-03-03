"Русский союз Латвии" подал более сотни жалоб в ЕСПЧ
В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) направлены 133 индивидуальные жалобы жителей Латвии, которые оспаривают "отказ от обучения на родном языке в школах национальных меньшинств", сообщает партия "Русский союз Латвии".
Как сообщает РСЛ в распространенном для СМИ письме, "это первый случай подобного коллективного обжалования дискриминационного закона в истории Латвии и достаточно редкий в практике ЕСПЧ".
По сообщению РСЛ, каждая заявка описывает возникшие проблемы в учёбе конкретного ребенка в результате "навязанного государством отказа от обучения на родном языке". Комплект документов одной жалобы составляет десятки, иногда сотни страниц, отмечает РСЛ.
Поскольку жалобы на закон подаются в Страсбург в течение 6 месяцев после вступления его в силу, в настоящее время подача документов завершена. Более 100 заявок от родителей, которые поступили слишком поздно для подачи документов в ЕСПЧ, планируется направить в Комитет по правам человека ООН, где нет столь жесткого временного ограничения, сообщает РСЛ.
"Основную работу проделал наш народный омбудсмен Владимир Бузаев – экс-депутат Сейма и Рижской думы, сопредседатель Латвийского комитета по правам человека. Не будет преувеличением сказать, что Владимир совершил трудовой подвиг, потратив несколько месяцев на юридическое обоснование и организацию этой акции", - говорит Мирослав Митрофанов, сопредседатель РСЛ.