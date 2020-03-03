В Риге трехлетний малыш ходил по подоконнику при открытом окне

Прибывших на место полицейских встретили сотрудники Госполиции, Государственной пожарно-спасательной службы и Службы неотложной медицинской помощи. Выяснилось, что вызвавший полицию очевидец заметил ребенка, который ходил по подоконнику при открытом окне - вниз упали детские игрушки. Выяснилось, что в квартире никого из взрослых нет. Спасатели зашли в квартиру через окно, после чего открыли двери и запустили представителей остальных оперативных служб.

С родителями, чьи данные удалось выяснить, связаться не удалось. Малышей (одному год, второму три), осмотрели медики - оказалось, что им долго не меняли подгузник. Сотрудники скорой помыли детей и привели в порядок. Их было решено доставить в кризисный центр.

Полицейские поехали за детскими автокреслами в участок. В это время в квартиру вернулась мать малышей, которая сказала, что всего на пару минут вышла к гости к соседу на первом этаже. Однако, полицейские провели в квартире 45 минут, а еще и перед этим какое-то время на месте работали другие службы. На вопрос, почему не взяла детей с собой к соседу, женщина сказала, что он курит в квартире, поэтому она решила оставить детей дома.