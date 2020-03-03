В Риге трехлетний малыш ходил по подоконнику при открытом окне

2 марта в 17:34 в Рижскую муниципальную полицию (RPP) поступила информация о двух дошкольниках, оставленных без присмотра. На место отправился ближайший экипаж RPP.
Прибывших на место полицейских встретили сотрудники Госполиции, Государственной пожарно-спасательной службы и Службы неотложной медицинской помощи. Выяснилось, что вызвавший полицию очевидец заметил ребенка, который ходил по подоконнику при открытом окне - вниз упали детские игрушки. Выяснилось, что в квартире никого из взрослых нет. Спасатели зашли в квартиру через окно, после чего открыли двери и запустили представителей остальных оперативных служб.
С родителями, чьи данные удалось выяснить, связаться не удалось. Малышей (одному год, второму три), осмотрели медики - оказалось, что им долго не меняли подгузник. Сотрудники скорой помыли детей и привели в порядок. Их было решено доставить в кризисный центр.
Полицейские поехали за детскими автокреслами в участок. В это время в квартиру вернулась мать малышей, которая сказала, что всего на пару минут вышла к гости к соседу на первом этаже. Однако, полицейские провели в квартире 45 минут, а еще и перед этим какое-то время на месте работали другие службы. На вопрос, почему не взяла детей с собой к соседу, женщина сказала, что он курит в квартире, поэтому она решила оставить детей дома.
Детей изымать из семьи не стали, так как не было очевидной угрозы их безопасности. Женщине объяснили, что детей до семи лет нельзя оставлять одних. Информация об этой семье передана в Отдел профилактики детских правонарушений RPP.