Рижское "Динамо" начнёт следующий сезон с новым тренером

3 марта состоялось расширенное заседание совета и правления рижского "Динамо", где был выслушан отчёт Анкипанса о проведённом сезоне, а также были проанализированы результаты команды.

Во время заседания выступление команды в завершившемся регулярном чемпионате КХЛ было признано неудовлетворительным. В связи с этим было принято решение не продлевать сотрудничество с главным тренером команды Гиртом Анкипансом и его тренерским штабом. Кроме того, совет поручил правлению клуба в течение месяца найти новых кандидатов на роль главного тренера.

В тренерский штаб Анкипанса в минувшем сезоне входили Артис Аболс, Эдгар Масальскис, Роналдс Озолиньш и Юрис Клоданс.

44-летний Анкипанс возглавил рижское "Динамо" в марте 2018 года. До этого специалист входил в тренерский штаб рижан. Также Анкипанс успел поработать в качестве члена тренерского штаба Петериса Скудры в нижегородском "Торпедо".