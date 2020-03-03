Рижское "Динамо" начнёт следующий сезон с новым тренером

Руководство рижского "Динамо" приняло решение не продлевать контракт с главным тренером Гиртом Анкипансом и его ассистентами. Об этом сообщает официальный сайт латвийской команды.
3 марта состоялось расширенное заседание совета и правления рижского "Динамо", где был выслушан отчёт Анкипанса о проведённом сезоне, а также были проанализированы результаты команды.
Во время заседания выступление команды в завершившемся регулярном чемпионате КХЛ было признано неудовлетворительным. В связи с этим было принято решение не продлевать сотрудничество с главным тренером команды Гиртом Анкипансом и его тренерским штабом. Кроме того, совет поручил правлению клуба в течение месяца найти новых кандидатов на роль главного тренера.
В тренерский штаб Анкипанса в минувшем сезоне входили Артис Аболс, Эдгар Масальскис, Роналдс Озолиньш и Юрис Клоданс.
44-летний Анкипанс возглавил рижское "Динамо" в марте 2018 года. До этого специалист входил в тренерский штаб рижан. Также Анкипанс успел поработать в качестве члена тренерского штаба Петериса Скудры в нижегородском "Торпедо".
Напомним, что по итогам сезона-2019/2020 рижское "Динамо" набрало 41 очко в 62 матчах и расположилось на 11 месте в Западной конференции. Рижане не могут попасть в плей-офф с 2014 года, а в минувшем сезоне латвийской команде удалось забросить всего 103 шайбы - это худший результат "Динамо" с сезона-2008/09.