Дайна Гага-Эке: насилие - это не семейное дело. В нем замешано очень много людей

Насилие - это не семейное дело, в которое никто не может вмешиваться. В нем замешано очень много людей - члены семьи, друзья, коллеги и т. д.

В этих "больных" отношениях принимают участие многие - они готовы помочь, но не могут решить этих проблем.

После первого раза, когда муж меня ударил, я четко и ясно сказала, что для меня это неприемлемо. С того дня я пробовала эту проблему решить, но от мужа ушла только спустя 10 лет.

Все это время побои продолжались. Каждый раз, когда я или кто-то другой ему не угождал, он меня наказывал.

Мы поженились совсем молодыми. Я, конечно, не была ни идеальной женой, ни идеальной матерью, однако наказывать меня физически было его осознанным выбором, и это не давало мне возможности становиться лучшим человеком. Наоборот.

Часто после этих скандалов было сложно взять себя в руки и захотеть жить дальше. Ты не можешь прощать человека бесчисленное количество раз, поэтому начинаешь искать оправдания его действиям - может, это потому, что он художник, может, он немного сумасшедший, может, я виновата, может, это что-то еще.

Ты не можешь смириться с тем, что твой муж, твой любимый человек преднамеренно и очень грубо делает тебе плохо.

Это не был единственный спонтанный раз, это не происходило каждый день, но это происходило регулярно - крики, избиение, толкания, плевки - так он выражал свои эмоции по отношению ко мне. Все это невозможно объединить с воспитанием ребенка или развитием личности.

Чтобы как-то справиться со стрессом, ты начинаешь придумывать разные способы, как не разозлить обидчика. Другие члены семьи начинают невольно играть по вашим правилам. Важно признать себе, что в случае насилия в отношениях ты являешься прямым соучастником. С тобой плохо обращаются, и ты позволяешь это делать.

Если обе стороны не могут договориться и агрессор не намерен меняться, то у пассивной стороны нет иного выбора, кроме как изменить самой эти правила.

Человеческая жизнь очень хрупкая. Под угрозу ее ставят не только удары, но и стресс. Когда уровень стресса настолько высок, воздух начинает вибрировать. Это чувствуют все присутствующие - особенно дети. И это происходит в среде, где ребенок должен расти и чувствовать себя в безопасности.

Я разговаривала со своей старшей дочерью. Она помнит очень многое, и это очень больно. Этого я никогда уже не смогу изменить и чувствую себя виноватой. Мне нужно было быстрее разрешить ситуацию и не допустить, чтобы она это видела.