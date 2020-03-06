Дайна Гага-Эке: насилие - это не семейное дело. В нем замешано очень много людей
"Это не был единственный спонтанный раз, это не происходило каждый день, но это происходило регулярно - крики, избиение, толкания, плевки - так он выражал свои эмоции по отношению ко мне".
Насилие - это не семейное дело, в которое никто не может вмешиваться. В нем замешано очень много людей - члены семьи, друзья, коллеги и т. д.
В этих "больных" отношениях принимают участие многие - они готовы помочь, но не могут решить этих проблем.
После первого раза, когда муж меня ударил, я четко и ясно сказала, что для меня это неприемлемо. С того дня я пробовала эту проблему решить, но от мужа ушла только спустя 10 лет.
Все это время побои продолжались. Каждый раз, когда я или кто-то другой ему не угождал, он меня наказывал.
Мы поженились совсем молодыми. Я, конечно, не была ни идеальной женой, ни идеальной матерью, однако наказывать меня физически было его осознанным выбором, и это не давало мне возможности становиться лучшим человеком. Наоборот.
Часто после этих скандалов было сложно взять себя в руки и захотеть жить дальше. Ты не можешь прощать человека бесчисленное количество раз, поэтому начинаешь искать оправдания его действиям - может, это потому, что он художник, может, он немного сумасшедший, может, я виновата, может, это что-то еще.
Ты не можешь смириться с тем, что твой муж, твой любимый человек преднамеренно и очень грубо делает тебе плохо.
Это не был единственный спонтанный раз, это не происходило каждый день, но это происходило регулярно - крики, избиение, толкания, плевки - так он выражал свои эмоции по отношению ко мне. Все это невозможно объединить с воспитанием ребенка или развитием личности.
Чтобы как-то справиться со стрессом, ты начинаешь придумывать разные способы, как не разозлить обидчика. Другие члены семьи начинают невольно играть по вашим правилам. Важно признать себе, что в случае насилия в отношениях ты являешься прямым соучастником. С тобой плохо обращаются, и ты позволяешь это делать.
Если обе стороны не могут договориться и агрессор не намерен меняться, то у пассивной стороны нет иного выбора, кроме как изменить самой эти правила.
Человеческая жизнь очень хрупкая. Под угрозу ее ставят не только удары, но и стресс. Когда уровень стресса настолько высок, воздух начинает вибрировать. Это чувствуют все присутствующие - особенно дети. И это происходит в среде, где ребенок должен расти и чувствовать себя в безопасности.
Я разговаривала со своей старшей дочерью. Она помнит очень многое, и это очень больно. Этого я никогда уже не смогу изменить и чувствую себя виноватой. Мне нужно было быстрее разрешить ситуацию и не допустить, чтобы она это видела.
Я сделала выбор, и я никогда не сожалела об этом. Если мне придется когда-нибудь оценить свою жизнь, то я могла бы на 100% сказать, что самым сложным было забрать детей и уехать из дома.
Но это того стоило. Мне больше не нужно плакать, бояться за себя и детей или ежедневно слушать мантру "Ты - ноль". Я могу быть собой, делать то, что приносит удовлетворение, чувствовать себя счастливой и любимой. Я могу воспитывать и любить своих детей в безопасной и счастливой обстановке.
Я согласилась на это интервью, потому что хочу превратить пролитые слезы в энергию, которая изменит общество и исключит возможность домашнего насилия - будь то насилие по отношению к женщинам, мужчинам, детям или родителям. Когда ситуация доходит до трагедии - все умные.
Очень часто люди говорят, мол, там и так было понятно, что дело добром не кончится. И так оно и есть - такие истории никогда хорошо не заканчиваются.
Если бы общественность четко определила проблему, ее было бы легче решить. Об этом нужно говорить уже в школе. Женщин нужно учить быть финансово независимыми. В настоящее время очень важно постоянно развиваться профессионально. Тогда ты будешь чувствовать себя более уверенно. Другими словами, необходимо разделить, что у тебя есть как семейные, так и профессиональные интересы, увлечения. Тогда у жизни есть несколько слоев, что дает личности больший объем.
В обществе все еще широко распространено мнение, что женщина должна терпеть проступки, если мужчина обеспечивает ее финансово. Но я вижу в этом двойное преступление. Это сочетание эмоционального + финансового + физического насилия. Если он зарабатывает, а иногда и ведет себя хорошо - это не меняет сути дела.
Важно осознавать свои силы и возможности. Важно положить конец этой ситуации.