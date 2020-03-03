Вт, 3.03.2020
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"Путин украл мои деньги". Заблокированы счета Навального и членов его семьи

Алексей Навальный

ФОТО: Valeriy Melnikov / Sputnik

У членов семьи российского оппозиционного политика Алексея Навального заблокировали счета в банках. На своем сайте Навальный рассказал, что это не только его личные счета, но и супруги, а также детский накопительный счет сына и родителей-пенсионеров.

На своем сайте Навальный описал, как все было.

"Сижу вчера [2 марта. - Прим. ред.] спокойно в офисе. Никого не трогаю. Смотрю материалы очередного расследования. Тут пишет жена: у меня все счета и карточки заблокированы, денег нет. Везде стоит "минус 75 миллионов рублей". Ты случайно никому не задолжал 75 миллионов?", - написал Навальный. (75 млн рублей - это более миллиона евро. - Прим. ред.)

Следом пришло сообщение от матери, которая известила его о блокировке счетов в канун пенсии. Далее, по словам Навального, ему написал сын Захар, что с его счета пропали 30 тысяч рублей (400 евро), которые он копил на компьютер. 

Также заблокированы счета директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова и членов его семьи. 

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Александр Головач опубликовал ироничный пост. 

Также сообщается, что на Навального подал в суд российский олигарх Олег Дерипаска. "За что, не знаем, но записали его почему-то как "Дерипаско", - написал Навальный. 

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