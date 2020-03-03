"Путин украл мои деньги". Заблокированы счета Навального и членов его семьи

У членов семьи российского оппозиционного политика Алексея Навального заблокировали счета в банках. На своем сайте Навальный рассказал, что это не только его личные счета, но и супруги, а также детский накопительный счет сына и родителей-пенсионеров.
На своем сайте Навальный описал, как все было.
"Сижу вчера [2 марта. - Прим. ред.] спокойно в офисе. Никого не трогаю. Смотрю материалы очередного расследования. Тут пишет жена: у меня все счета и карточки заблокированы, денег нет. Везде стоит "минус 75 миллионов рублей". Ты случайно никому не задолжал 75 миллионов?", - написал Навальный. (75 млн рублей - это более миллиона евро. - Прим. ред.)
Следом пришло сообщение от матери, которая известила его о блокировке счетов в канун пенсии. Далее, по словам Навального, ему написал сын Захар, что с его счета пропали 30 тысяч рублей (400 евро), которые он копил на компьютер.
Также заблокированы счета директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова и членов его семьи.
Не знаю, что там за совещание провел вчера Путин, но вчера:— Alexey Navalny (@navalny) March 3, 2020
- заблокировали все мои счета
- счета и карточки жены
- счет Даши
- детский накопительный счет Захара
- все счета родителей-пенсионеров
- да ещё и Дерипаска подал на меня в судhttps://t.co/FGmoVxJpq4
Со вчерашнего дня мои счета выглядят вот так. И жены. И отца. https://t.co/fCgVnS0RC3 pic.twitter.com/3uORZ0zuGi— Ivan Zhdanov (@IoannZH) March 3, 2020
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Александр Головач опубликовал ироничный пост.
– И детский накопительный счёт 11-летнего сына Навального обязательно заблокируйте pic.twitter.com/n8oT5XLCKW— Александр Головач (@Golovach_AA) March 3, 2020
Также сообщается, что на Навального подал в суд российский олигарх Олег Дерипаска. "За что, не знаем, но записали его почему-то как "Дерипаско", - написал Навальный.