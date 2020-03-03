"Путин украл мои деньги". Заблокированы счета Навального и членов его семьи

На своем сайте Навальный описал, как все было.

"Сижу вчера [2 марта. - Прим. ред.] спокойно в офисе. Никого не трогаю. Смотрю материалы очередного расследования. Тут пишет жена: у меня все счета и карточки заблокированы, денег нет. Везде стоит "минус 75 миллионов рублей". Ты случайно никому не задолжал 75 миллионов?", - написал Навальный. (75 млн рублей - это более миллиона евро. - Прим. ред.)

Следом пришло сообщение от матери, которая известила его о блокировке счетов в канун пенсии. Далее, по словам Навального, ему написал сын Захар, что с его счета пропали 30 тысяч рублей (400 евро), которые он копил на компьютер.

Также заблокированы счета директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова и членов его семьи.

Не знаю, что там за совещание провел вчера Путин, но вчера:

- заблокировали все мои счета

- счета и карточки жены

- счет Даши

- детский накопительный счет Захара

- все счета родителей-пенсионеров

- да ещё и Дерипаска подал на меня в судhttps://t.co/FGmoVxJpq4 — Alexey Navalny (@navalny) March 3, 2020

Со вчерашнего дня мои счета выглядят вот так. И жены. И отца. https://t.co/fCgVnS0RC3 pic.twitter.com/3uORZ0zuGi — Ivan Zhdanov (@IoannZH) March 3, 2020

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Александр Головач опубликовал ироничный пост.

– И детский накопительный счёт 11-летнего сына Навального обязательно заблокируйте pic.twitter.com/n8oT5XLCKW — Александр Головач (@Golovach_AA) March 3, 2020