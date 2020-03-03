Инфектолог: скорее всего, Covid-19 в Латвии уже есть

Напомним, первое в Латвии заболевание коронавирусом Covid-19 у женщины нее подтвердилось, так как второй анализ заболевания вирусом не показал. В понедельник состояние госпитализированной пациентки улучшилось. Взятые вечером в понедельник анализы были негативными, поэтому ее вместе с ребенком выписали из больницы.

Уга Думпис поясняет, что это нормально: если выяснилось, что нет угроз, что женщина может заразить окружающих, то ее отпускают из больницы домой.

На вопрос, возможно ли, что тест показал ложный позитивный результат, эксперт подтвердил, что в лабораторных анализах ложный позитивный результат возможен, так как молекулярные методы очень чувствительные, однако это не означает, что лабораторным исследованиям верить нельзя. Именно поэтому всегда проводится подтверждающая диагностика. Ложный позитивный результат быть может, так как существует несколько похожих вирусов. Инфектолог успокаивает, что ложного негативного ответа быть не может.

По его мнению, в Латвии кто-то уже заболел коронавирусом Covid-19, а болезнь просто не диагностирована. "Подумайте, сколько человек прилетает из затронутых вирусом стран, хотя бы из Италии, вы проверяли?

Возможно, кто-то гуляет вокруг с насморком и не проверяется.

Именно поэтому тем, кто прибыл с мест, где вирус был констатирован, и у которых появились легкие симптомы, чрезвычайно важно провести проверки".