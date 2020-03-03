Вт, 3.03.2020
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В Видземе у местного жителя изъято более 2 тонн алкоголя

Иллюстративное фото

ФОТО: Valsts policija

В Видземе по месту жительства некоего мужчины полиция обнаружила более 2 тонн алкоголя, сообщила агентству LETA старший специалист Видземского регионального управления Госполиции Зане Васкане.

Полицейские получили информацию о том, что на территории Видземского участка, возможно, имеет место деятельность, связанная с нелегальным оборотом, перемещением и реализацией акцизных товаров.

В конце февраля в рамках административного досмотра было обнаружено и изъято более 2 тонн алкоголя неизвестного происхождения, а также оборудование для производства и хранения алкоголя.

Начат уголовный процесс по ч. 1 ст. 221.2 Уголовного закона - о незаконном изготовлении, хранении и перемещении алкогольных напитков в большом количестве. За это предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф.

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