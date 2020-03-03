В Видземе у местного жителя изъято более 2 тонн алкоголя

Полицейские получили информацию о том, что на территории Видземского участка, возможно, имеет место деятельность, связанная с нелегальным оборотом, перемещением и реализацией акцизных товаров.

В конце февраля в рамках административного досмотра было обнаружено и изъято более 2 тонн алкоголя неизвестного происхождения, а также оборудование для производства и хранения алкоголя.