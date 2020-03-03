Медики на встрече с Левитсом: финансирование здравоохранения - вопрос национальной безопасности

Во вторник президент провел встречу с представителями Латвийского общества врачей, Латвийской ассоциации молодых врачей, Латвийской ассоциации медсестер и Латвийской ассоциации акушерок.

"Ситуация во всем мире наглядно показывает, что достойное финансирование здравоохранения является не только ответственностью каждой страны, но и глобальной ответственностью. В наши дни нужно уметь отражать не только военные агрессии, но и болезни, поэтому цивилизованные страны должны в равной мере инвестировать и в оборону, и в медицину", - сказал председатель Латвийской ассоциации молодых врачей Карлис Раценис.

Во время встречи представители ассоциаций заявили, что одной из основных задач государства является обеспечение доступности медицины всем людям независимо от их доходов и уплаченных налогов.

Вклад в общественное здравоохранение является одновременно вкладом государства в развитие народного хозяйства и человеческого ресурса.

По данным 2018 года, время ожидания медицинских услуг в Латвии чрезвычайно долгое - амбулаторных услуг приходится ждать в среднем 36 дней, консультации специалиста - 71 день. В Латвии на 1000 человек приходится 3,2 врача и 4,6 медсестры, в Эстонии 3,4 врача и 6,2 медсестры, в Литве - 4,5 врача и 7,8 медсестры. В Латвии сейчас не хватает по крайней мере 200 врачей и 3500 медсестер.