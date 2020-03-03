Коронавирус и карантин на дому: личный опыт

Предполагается, что по истечении инкубационного периода (от 14 до 28 дней) станет ясно, была тревога ложной или нет, и тогда - либо больница, либо возвращение к нормальной жизни.

В Британии процедура такая: надо позвонить на горячую линию Национальной службы здравоохранения (NHS), рассказать, откуда вы приехали, описать симптомы (если они уже есть), после чего вам скажут закрыться дома вместе со всеми родственниками и ждать, когда вам перезвонят с дальнейшими инструкциями.

Автор этой статьи (вместе с членами семьи) провела в самоизоляции трое суток после возвращения из австрийского региона на границе с северной Италией. Причиной обращения в NHS стали плохое самочувствие, совпавшее по времени с информацией, что именно в том районе Австрии зарегистрированы первые случаи коронавируса.

Мы не испытали особых неудобств, находясь в вынужденном карантине, но если бы наше заточение продлилось на пару дней дольше, нам бы понадобилась помощь извне.

Что же делать в такой ситуации? Как правильно подготовиться к карантину на дому?

Что купить?

В случае карантина на дому продукты вам могут привозить друзья, или заказывайте доставку еды на дом. Главное, чтобы и то, и другое вам оставляли под дверью - контактировать с людьми нельзя. Getty Images

Обычно, последнее, о чем думает человек, заподозривший у себя заболевание, - достаточно ли у него дома хлеба и туалетной бумаги. И лишь когда в трубке прозвучало "карантин на дому", эти моменты выходят на первый план, потому что с этой секунды (если вы сознательный гражданин) визит в магазин для вас уже невозможен.

Попросите родственников или друзей привезти вам продукты и хозяйственные принадлежности и оставить у вас под дверью.

Особых рекомендаций в отношении диеты не существует, есть можно все. Приоритет продуктам, поддерживающим иммунитет.

Рекомендуется запастись такими припасами, как рис, макароны, крупы, фасоль - их можно долго хранить. Эксперты Всемирной организации здравоохранения также рекомендуют не отказывать себе в продуктах, которые могут скрасить ваше вынужденное заточение - шоколад, кофе, печенье, орехи.

Американское отделение Красного Креста рекомендует иметь запас воды из расчета по четыре литра в день на каждого члена семьи и каждого домашнего питомца.

Так выглядят полки туалетных принадлежностей в супермаркете в пригороде Канберры, столицы Австралии Reuters

Запаситесь большим количеством одноразовых сухих салфеток - кашлять и сморкаться только в них. Влажные салфетки для этих целей не рекомендуются.