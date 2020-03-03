Видео ⟩ У Вьетнама - лучшая реакция на коронавирус

Чтобы снизить панику и неинформированность о распространении коронавируса и его влиянии на здоровье, департамент здравоохранения Вьетнама создал информационное видео, а точнее - песню и анимационный видеоклип "Ревнивый коронавирус".
В видеоклипе вирус изображен как улыбчивый зеленый монстрик. В нем на языке песни рассказывается о происхождении вируса, о том, что нужно делать, чтобы избежать заражения.
"Моем руки, потрем, потрем их",
- звучит в припеве образовательной поп-песни.
Видео: Ревнивый коронавирус
Песня стала вирусным хитом, танец мытья рук привлек внимание в социальной сети Tiktok. Вот, небольшое обобщение:
Нужно добавить, что во Вьетнаме в данный момент констатировано 16 случаев коронавируса.