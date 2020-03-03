Вт, 3.03.2020
Вирусы между собой сражаются, и это показывает грипп - каждый год в период гриппа другие вирусные заболевания идут на спад Байба Розентале, инфектолог

Видео ⟩ У Вьетнама - лучшая реакция на коронавирус

ФОТО: kadrs no video

Чтобы снизить панику и неинформированность о распространении коронавируса и его влиянии на здоровье, департамент здравоохранения Вьетнама создал информационное видео, а точнее - песню и анимационный видеоклип "Ревнивый коронавирус".

В видеоклипе вирус изображен как улыбчивый зеленый монстрик. В нем на языке песни рассказывается о происхождении вируса, о том, что нужно делать, чтобы избежать заражения.

"Моем руки, потрем, потрем их", 

- звучит в припеве образовательной поп-песни.

Видео: Ревнивый коронавирус

Песня стала вирусным хитом, танец мытья рук привлек внимание в социальной сети Tiktok. Вот, небольшое обобщение:

Нужно добавить, что во Вьетнаме в данный момент констатировано 16 случаев коронавируса.

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