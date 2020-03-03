Вт, 3.03.2020
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Инфектолог: вакцины от Covid-19 станут доступны не меньше чем через год

Иллюстративное фото

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Вакцины от коронавируса Covid-19 публично будут доступны не ранее чем через год, заявил главный специалист Министерства здравохранения по инфектологии Уга Думпис.

Всего разрабатывается более 20 вариантов вакцины, и быстрее всего могут быть разработаны две вакцины в США, одна в Австралии и одна в Великобритании. Возможно, что и Китай достигнет быстрого прогресса.

Часть суммы из выделенных сегодня правительством на борьбу с коронавирусом 2,66 млн евро пойдет на приобретение лекарств, в том числе антибиотиков.

Антибиотики не действуют на вирусы, но вирусные заболевания бывают осложнены бактериальными инфекциями, на которые антибиотики действуют.

Важно, чтобы антибиотики были доступны в нужном количестве, потому что в мире есть опасения относительно повышенного спроса и производственных мощностей, сказал Думпис.

Эксперт подчеркнул, что эти медикаменты не предназначены для профилактического приема.

Как сообщалось, вчера в Латвии был подтвержден первый случай нового коронавируса Covid-19. Заболела женщина, которая недавно вернулась из затронутых вирусом регионов Италии. Сегодня она выписана из больницы, так как симптомы вируса оказались легкими, и повторный анализ не подтвердил его наличия.

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