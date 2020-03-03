Инфектолог: вакцины от Covid-19 станут доступны не меньше чем через год

Вакцины от коронавируса Covid-19 публично будут доступны не ранее чем через год, заявил главный специалист Министерства здравохранения по инфектологии Уга Думпис.
Всего разрабатывается более 20 вариантов вакцины, и быстрее всего могут быть разработаны две вакцины в США, одна в Австралии и одна в Великобритании. Возможно, что и Китай достигнет быстрого прогресса.
Часть суммы из выделенных сегодня правительством на борьбу с коронавирусом 2,66 млн евро пойдет на приобретение лекарств, в том числе антибиотиков.
Антибиотики не действуют на вирусы, но вирусные заболевания бывают осложнены бактериальными инфекциями, на которые антибиотики действуют.
Важно, чтобы антибиотики были доступны в нужном количестве, потому что в мире есть опасения относительно повышенного спроса и производственных мощностей, сказал Думпис.
Эксперт подчеркнул, что эти медикаменты не предназначены для профилактического приема.
Как сообщалось, вчера в Латвии был подтвержден первый случай нового коронавируса Covid-19. Заболела женщина, которая недавно вернулась из затронутых вирусом регионов Италии. Сегодня она выписана из больницы, так как симптомы вируса оказались легкими, и повторный анализ не подтвердил его наличия.