Сборная Латвии узнала соперников по Лиге наций-2020/21

Во вторник, 3 марта, в Амстердаме состоялась жеребьёвка Лиги наций-2020/2021, по итогам которой сборная Латвии по футболу узнала своих соперников по группе.
Бывший вратарь сборной Англии Дэвид Симэн стал первым гостем жеребьёвки, которому довелось распределить соперников по двум группам лиги D.
По итогам жеребьёвки сборная Латвии попала в группу D1, в которой нашим футболистам предстоит сыграть с Мальтой, Фарерскими островами и Андоррой.
Напомним, что Лига Наций-2020/2021 начнётся в сентябре этого года. Для нашей сборной эти матчи будут единственными официальными в этом календарном году. Кроме того, подопечные Дайниса Казакевича в марте проведут товарищеские матчи против Черногории и Сан-Марино, а в июне сыграют на ежегодном Кубке Балтии.
Результаты жеребьёвки:
- D1: Фареры, Латвия, Андорра. Мальта
- D2: Гибралтар, Лихтенштейн, Сан-Марино
- С1: Азербайджан, Люксембург, Кипр, Черногория
- С2: Армения, Эстония, Македония, Грузия
- С3: Молдавия, Словения, Косово, Греция
- С4: Казахстан, Литва, Беларусь, Албания
- В1: Северная Ирландия, Румыния, Норвегия, Австрия
- В2: Словакия, Израиль, Шотландия, Чехия
- В3: Турция, Венгрия, Сербия, Россия
- В4: Болгария, Ирландия, Финляндия, Уэльс
- А1: Польша, Босния, Италия, Голландия
- А2: Исландия, Дания, Бельгия, Англия
- А3: Хорватия, Швеция, Франция, Португалия
- А4: Германия, Украина, Испания, Швейцария