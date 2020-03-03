Сборная Латвии узнала соперников по Лиге наций-2020/21

По итогам жеребьёвки сборная Латвии попала в группу D1, в которой нашим футболистам предстоит сыграть с Мальтой, Фарерскими островами и Андоррой.

Напомним, что Лига Наций-2020/2021 начнётся в сентябре этого года. Для нашей сборной эти матчи будут единственными официальными в этом календарном году. Кроме того, подопечные Дайниса Казакевича в марте проведут товарищеские матчи против Черногории и Сан-Марино, а в июне сыграют на ежегодном Кубке Балтии.