Члену ЛЗП разбили лицо, когда он попытался указать на езду ребенка по дюнам

1 марта Тукумский участок получил вызов в Клапкалнциемс Энгурского края в связи с конфликтом, в результате которого мужчине были нанесены телесные повреждения.

Председатель Латвийской зеленой партии Эдгар Таварс проинформировал, что член ЛЗП и велоактивист Олег Столяров днем 1 марта со своими несовершеннолетними детьми на велосипедах отправился в поездку до пляжа Клапкалнциемса.

Приблизившись к дюнной зоне, они заметили мотоциклиста, который на относительно большой скорости ехал по дюнам. Мотоциклом управлял мальчик, поэтому Столяров незамедлительно сообщил об увиденном в муниципальную полицию.

Ожидая полицию, Столяров решил путем мирных переговоров обсудить ситуацию с родителями мальчика.

Тайварс сообщил, что рядом с ребенком родителей не было, однако было видно, что мальчик заезжает на территорию частного дома.

Оставив велосипед и своих детей вне зоны частной собственности, Столяров зашел во двор с целью рассказать родителям мальчика об увиденном на дюнах.

Таварс утверждает, что из частного дома вышел агрессивно настроенный отец несовершеннолетнего велосипедиста и ударит Столярова по голове.

Нападение произошло в присутствии трех несовершеннолетних детей.