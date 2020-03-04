У матери Роналду случился инсульт. Футболист срочно улетел домой за день до матча "Ювентуса"

Португальский футболист Криштиану Роналду во вторник, 3 марта, пропустил тренировки туринского "Ювентуса", чтобы отправиться к матери, которая была госпитализирована в связи с инсультом. Об этом сообщает издание Diario de Noticias da Madeira.
По информации The Sun, 65-летняя мать футболиста Долорес Авейру госпитализировали на Мадейре в ночь со 2 на 3 марта. В данный момент женщина находится в стабильном состоянии и ей предстоят тесты, чтобы получить окончательное заключение о здоровье.
Издание A Bola отмечает, что если бы матери футболиста не оказали оперативную медицинскую помощь, последствиями инсульта могли бы стать нарушение речи или парализация.
Криштиану Роналду вылетел на свой родной остров вечером 3 марта. Вместе с ним отправилась его девушка Джорджина Родригес и старший сын Криштиану Роналду-младший.
Отметим, что "Ювентус" 4 марта сыграет ответный матч против "Милана" в полуфинале Кубке Италии, однако неизвестно, вернётся ли Роналду к этой игре. В первом матче команды разошлись миром - 1:1.