В Украине подтвержден первый случай коронавируса

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Коронавирус добрался до Украины

В Украине зафиксировали первый случай нового коронавируса: об этом 3 марта сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Вчера я вам говорил, что у нас есть четыре случая с подозрением, сегодня это подозрение подтверждено у одного человека", – сказал он.

По данным Минздрава, пациент живет в городе Черновцы. 29 февраля мужчина прилетел из Италии в Румынию, где сел в свою машину и вернулся домой в Украину. На границе Украины его остановил санитарный контроль: оказалось, что у больного "была повышена температура, был сухой кашель".

Сначала его отвезли домой, а потом, когда мужчине стало хуже, его отвезли в инфекционное отделение больницы.

"Все материалы и образцы переданы в вирусологическую лабораторию ВОЗ. Случай зарегистрирован в Украине, и мы начали работать с людьми, с которыми контактировал этот человек", – добавил Ляшко.

Видео: ГЛАВНОЕ | 03.03.2020