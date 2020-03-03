После драки у ночного клуба в Бауске люди будут отдыхать под присмотром полиции

В социальных сетях было опубликовано видео, как утром 22 февраля у увеселительного места подрались несколько человек. Представитель управления Госполиции Земгальского региона Даце Калниня пояснила, что полиция по факту конфликта на улице Ригас, когда травмы получили двое мужчин, которых затем доставили в медучреждение, начат уголовный процесс. Ведется досудебное расследование, чтобы выяснить возможных виновников.

В свою очередь в самоуправлении утверждают, что руководство Баускской краевой думы отреагировало на произошедшее и, договорившись с муниципальной полицией, решило, что

в дальнейшем стражи порядка будут работать в пятницы и субботы с 15 часов до 6 часов утра следующего дня. Кроме того, местная полиция обещает регулярно обследовать территорию клуба.

Агентство LETA отмечает, что до этого муниципальная полиция Баускского края по пятницам и субботам работала с 8 часов до полуночи. Новое рабочее время на конец недели установлено до тех пор, пока не улучшится порядок вблизи клуба.

Начальник муниципальной полиции Бронислав Островский заявил, что прошлые выходые показали - на самом деле, ночные дежурства не так и необходимы.

С изменением рабочего времени, у полиции появились дополнительные выплаты в размере примерно 91 евро каждый конец недели.