Кубок Гагарина: "Йокерит" Калниньша увеличил отрыв в серии

Финский "Йокерит" у себя дома победил ярославский "Локомотив" со счётом 5:1. Голами в матче отметились Марко Анттила, Давид Скленичка, Сами Лепистё, Саку Мяэналанен и Антти Пильстрём, а единственную шайбу в составе "железнодорожников" провёл Магнус Пяаярви.

Добавим, что ворота "Йокерита" весь матч защищал латвийский вратарь Янис Калниньш, который отразил 16 бросков соперника.

Таким образом, общий счёт в серии стал 2:0 в пользу финской команды. Следующие две игры состоятся в Ярославле.

Петербургский СКА на своей площадке обыграл подольский "Витязь" со счётом 4:3. Дублем в матче отметился нападающий "Витязя" Куинтон Хауден, но это не уберегло команду от второго поражения в серии. Следующие два матча пройдут на территории "Витязя".

А вот "Авангард" Боба Хартли не смог увеличить преимущество в серии, проиграв в Балашихе "Салавату Юлаеву" в овертайме со счётом 2:3. Победную шайбу в овертайме "Салавату" принёс форвард Дмитрий Кугрышев. Общий счёт в серии стал 1:1, а следующие два матча противостояния пройдут в Уфе.

"Барыс" также не сумел оторваться в серии от "Металлурга", уступив дома со счётом 0:3. Голами в составе команды из Магнитогорска отметились Сергей Мозякин и Андрей Нестрашил, который оформил дубль. Таким образом, счёт в серии стал равным - 1:1, а следующие два матча пройдут в Магнитогорске.