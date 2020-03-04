На Covid-19 в Латвии проверены 152 человека; новых случаев нет

За минувшие сутки были проверены еще 21 человек, в том числе трое детей. Все результаты тестов оказались негативными.

Всего с подозрением на Covid-19 были проверены 152 человека, из них 20 — дети. Положительный результат дал лишь один тест — прилетевшая из-за рубежа рижанка была госпитализирована и изолирована, однако со вторника продолжает лечение дома: повторные анализы не подтвердили наличие вируса.