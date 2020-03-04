На Covid-19 в Латвии проверены 152 человека; новых случаев нет

До сих пор в Латвии на наличие нового коронавируса Covid-19 в Латвии были лабораторно проверены 152 человека, однако случаев заболевания по-прежнему не констатировано. Об этом сообщает Центр контроля и профилактики заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки были проверены еще 21 человек, в том числе трое детей. Все результаты тестов оказались негативными.
Всего с подозрением на Covid-19 были проверены 152 человека, из них 20 — дети. Положительный результат дал лишь один тест — прилетевшая из-за рубежа рижанка была госпитализирована и изолирована, однако со вторника продолжает лечение дома: повторные анализы не подтвердили наличие вируса.
Более подробную информацию об упомянутой пациентке глава Минздрава Илзе Винькеле обещала предоставить в среду, 4 марта.