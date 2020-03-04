Иран временно освободил 54 тыс. заключенных

Иран на время освободил из тюрем более 54 тысяч заключенных. Это сделано для того, чтобы остановить распространение коронавируса в переполненных тюрьмах страны, сообщает BBC.
Как пояснили власти Ирана, освобождены будут только те заключенные, у которых по итогам проверки не подтвердится наличие Covid-19. Также планируется временно освободить лишь тех, кто не совершал тяжелых преступлений и чей срок заключения не превышает пяти лет.
Иран остается одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран — там вирус унес уже по-меньшей мере 77 жизней. Число инфицированных, по официальным данным, составляет 2336 человек, однако реальная цифра может быть значительно выше.