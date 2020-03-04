ВОЗ: смертность от коронавируса выше, чем от гриппа

Глава ВОЗ добавил, что у многих людей есть иммунитет к гриппу в отличие от коронавируса.

Уже сообщалось, что до сих пор в Латвии на наличие нового коронавируса Covid-19 в Латвии были лабораторно проверены 152 человека, однако случаев заболевания по-прежнему не констатировано.

Во всем мире число заражений вирусом выявлено уже почти у 90 000 человек. Из Китая вирус смог распространиться на более чем 60 стран на всех континентах, кроме Антарктиды. Общее число заболевших в Китае превысило 80 тысяч человек, из них 2981 человек умер.