Пургайле: Не исключено, что в Латвию придет новый банк

В Латвии работают скандинавские банки, банки с американским капиталом, но нет ни одного банка из Центральной Европы.

"Было бы только логично, если бы какой-то из крупных европейских банков смотрел в латвийском направлении", - сказала Пургайле.

Чтобы этого добиться, нужна активная коммуникация с европейскими предприятиями и банками. Глава комиссии подчеркнула, что балтийский рынок открыт, а латвийский в особенности.