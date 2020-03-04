Пургайле: Не исключено, что в Латвию придет новый банк

Не исключено, что в Латвию придет новый банк, заявила в передаче TV3 "900 секунд" председатель Комиссии рынка финансов и капитала Санта Пургайле.
В Латвии работают скандинавские банки, банки с американским капиталом, но нет ни одного банка из Центральной Европы.
"Было бы только логично, если бы какой-то из крупных европейских банков смотрел в латвийском направлении", - сказала Пургайле.
Чтобы этого добиться, нужна активная коммуникация с европейскими предприятиями и банками. Глава комиссии подчеркнула, что балтийский рынок открыт, а латвийский в особенности.
Она добавила, что в наши дни уже не нужны крупные инвестиции и огромная сеть филиалов, потому что многие процессы проходят виртуально.