Ср, 4.03.2020
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Пургайле: Не исключено, что в Латвию придет новый банк

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Не исключено, что в Латвию придет новый банк, заявила в передаче TV3 "900 секунд" председатель Комиссии рынка финансов и капитала Санта Пургайле. 

В Латвии работают скандинавские банки, банки с американским капиталом, но нет ни одного банка из Центральной Европы.

"Было бы только логично, если бы какой-то из крупных европейских банков смотрел в латвийском направлении", - сказала Пургайле.

Чтобы этого добиться, нужна активная коммуникация с европейскими предприятиями и банками. Глава комиссии подчеркнула, что балтийский рынок открыт, а латвийский в особенности.

Она добавила, что в наши дни уже не нужны крупные инвестиции и огромная сеть филиалов, потому что многие процессы проходят виртуально. 

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