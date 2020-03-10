Каждый год сотни тысяч людей в Латвии страдают от проблем с психическим здоровьем, однако в обществе до сих пор преобладают предрассудки (стигма), из-за чего многие не обращаются к специалистам.

Портал Apollo начинает проект "Как твои дела на самом деле?", цель которого при помощи разговоров как со специалистами в данной сфере, так и просто с известными в обществе людьми, столкнувшимися с подобными проблемами, образовывать население в вопросах психического здоровья.

В рамках проекта о депрессии, ее типичных симптомах, лечении, профилактике и о том, как действовать окружающим, рассказывает врач-психиатр, профессор кафедры психиатрии Университета им.Страдиня Элмар Ранцан.

Депрессия - это болезнь

Говоря о депрессии, важно понимать, что это не какое-нибудь надуманное состояние, а болезнь, симптомы и проявления которой подробно описаны в Международной классификации болезней.

В Латвии от нее страдает много людей. Группа исследователей под руководством профессора Ранцана обнаружила, что около 120-150 тысяч жителей, или 8% населения, ежегодно сталкиваются с депрессией.

Точно так же депрессию не следует путать с просто подавленным настроением, состоянием, знакомым большинству людей.

Наиболее распространенным проявлением депрессии является упадническое настроение, для которого нет особых внешних причин - вещи, которые когда-то радовали и вызывали интерес, становятся безразличными.

Человек, страдающий депрессией, меньше интересуется происходящим вокруг и не хочет общаться с другими. Он быстро устает, ему тяжело справляться с интеллектуальной работой, он может испытывать трудности с концентрацией внимания или чувствовать себя малозначимым.

Кроме того, депрессия также имеет множество физиологических симптомов - человек становится вялыми, могут возникать нарушения сна, снижение аппетита, потеря вкусовых ощущений, запоры. Депрессия может влиять и на интимную жизнь - снизить интерес к близости или ухудшить сексуальные возможности.

Профессор Ранцан утверждает, что о депрессии можно говорить, если симптомы наблюдаются как минимум две недели. Он также отмечает, что необходимо понимать различие между депрессией и просто подавленным настроением.

Как понять, в какой момент это уже депрессия, а в какой - подавленное настроение?

"Во-первых, большинству людей знакомо такое состояние, как подавленное настроение. Особенно когда в их жизни неожиданно произошло что-то плохое. И если состояние длится один, два, три, четыре дня - это не считается депрессией. Должно пройти не менее двух недель, и еще предстоит оценить, есть ли какая-либо внешняя причина для такого состояния.

Конечно, после потери любимого или разрыва отношений человек может плакать, горевать, но в отличие от депрессии эти события и переживания всегда находятся на переднем плане. У человека постоянно крутится в голове: "Почему так произошло? Почему я не сдал экзамен? Почему меня бросила девушка? Почему это случилось именно со мной?".

Но когда человек забывается - он чувствует себя лучше. Он идет на работу, начинает общаться с другими, читает книги, смотрит телевизор, и ему становится немного лучше. Это самые важные симптомы, чтобы отличать депрессию от подавленного настроения", - объясняет эксперт.

Риску психического заболевания подвержен каждый?

Следует иметь в виду, что никакое психическое расстройство не может быть вызвано исключительно внешними факторами, говорит профессор.

"Даже широко известный синдром посттравматического стресса - да, есть существенный, выраженный внешне эмоциональный стресс и переживания, но все это будит спящие болезни", - объясняет доктор Ранцан.

Данные предрасположенности формируются различными факторами - наследственность, личностные черты и характер, среда и другое.

Именно личность является основным барьером между предрасположенностью и болезнью - чем "здоровее структура личности и защитные механизмы психики", тем легче человеку "справляться с событиями в окружающем мире", отмечает эксперт. И современные научные методы еще не могут предсказать, когда и для кого при столкновении с внешней реальностью эта предрасположенность станет болезнью.

"Никто из нас не защищен, поэтому в наших собственных интересах уменьшить эти предрассудки и негативное отношение, которое возникает в обществе, если мы говорим о стигме", - считает профессор.

Важно принять и нормализовать отношение, чтобы человек, который подозревает наличие у себя одного из подобных заболеваний, чувствовал себя спокойно и комфортно, обращаясь за медицинской помощью, так же, как если бы у него была любая другая болезнь - например пневмония.

Только небольшой процент пациентов обращаются за помощью

Несмотря на тот факт, что число людей с депрессией в Латвии примерно такое же, как и в других странах Европы, менее 10% из них обращаются за помощью в государственные учреждения, говорит д-р Ранцан.

Некоторые могут обратиться к частным специалистам - например, к психологам и психотерапевтам, но большая часть вряд ли на это решится, уверен профессор.

Исследователи также выяснили, что в 2015 году из всех пациентов, обращавшихся к семейному врачу с любыми жалобами - кашлем, простудой, диабетом и т. д. - у 10,2% была депрессия, которую начинали лечить немедленно, в то время как у 28,1% была диагностирована депрессия, длившаяся на протяжении всей жизни пациента.

Подсчитано, что каждый год к семейному врачу обращаются приблизительно 70 000 пациентов с депрессией.

Другой причиной, по которой так мало людей лечат депрессию, является, вероятно, ошибочная диагностика соматоформной вегетативной дисфункции, или вегетативной дистонии, - ежегодно от нее лечатся около 40 000 пациентов, в то время как диагноз "депрессия" ставится только 6000 пациентам. "Если диагноз ошибочен, то и лечение неправильное", - говорит доктор Ранцан.

О возможной депрессии может свидетельствовать как тот факт, что у человека меняется самоощущение - длительное время он чувствует себя подавленным, так и то, что окружающие - родственники, друзья, близкие - замечают, что он изменился.

"Нужно отличать: депрессия - это не лень, а лень - это не депрессия", - говорит профессор.

В свою очередь, оценить свое состояние можно за несколько минут на портале depresija.lv. Именно опрос-самооценка на наличие депрессии является наиболее посещаемым разделом сайта. Если человек заполняет его и идет к врачу с полученными результатами - это уже первый шаг.

"Он помогает задуматься, является ли то, что с тобой происходит тем, что ты должен чувствовать на самом деле", - объясняет специалист.

Он также отмечает, что информацию следует искать в проверенных источниках - SPKC, портал depresija.lv, nenoversies.lv, а не на всевозможных форумах.

Есть люди, которые утверждают, что являются депрессивными и были такими всю жизнь, но в таких случаях нужно понимать, что у каждого человека свой характер и личностные особенности, но "личность - это не депрессия".

"Есть оптимисты, есть пессимисты. И здесь проявляется эта разница - депрессия не является постоянным состоянием. Депрессия - это болезнь, у которой есть начало, развитие и конец. Депрессия - это не бесконечное состояние", - говорит эксперт.

Кроме того, депрессия может пройти сама, но нельзя предсказать, сколько времени займет этот процесс, и "к сожалению, сегодня реальность такова, что люди могут пережить несколько эпизодов депрессии, прежде чем обратиться за помощью".

Нужно быть понимающими и чуткими

Иногда человек может заметить признаки депрессии не у себя самого, а у друга или родственника. И в этих случаях есть возможность помочь.

"Во-первых, следует проявить понимание и чуткость. Желательно уговорить человека обратиться за помощью, но сначала - к нужному специалисту.

"Ну или хотя бы пройти этот тест (depresija.lv)", - объясняет доктор Ранцан. Конечно, первое, что хочется сделать, когда видишь, что близкому человеку плохо, - пожалеть его. Но от депрессии это не вылечит. Однако может последовать другой аспект взаимодействия - когда не получается помочь, возникает гнев - как на близкого человека, так и в первую очередь - на себя.

"Это классическая кризисная реакция, - поясняет эксперт. - Два слова - "осознать" и "принять". Тогда человек сможет преодолеть этот кризис.

Осознать - моему близкому человеку плохо. Вижу, как он лежит постоянно в кровати и ничего не может делать. Что принять? Что это медицинское состояние, в котором я не виноват и сделать ничего не могу".

Важно также понять - если уговоры не помогают, это не вина человека.

"Обвинения не помогут.

Это тот механизм, который не сработает. Сложнее всего родителям, так как в них просыпается чувство вины - что я делал неправильно, не так воспитывал… К сожалению, люди читают всевозможную литературу, публикации или неправильно понимают суть психотерапии, особенно психодинамической терапии, где все восходит к детству.

Очень часто причины ищут в родителях. Но нужно прекратить искать виновных", - считает Ранцан.

"Скажите, пожалуйста, ваши родители показали вам диплом, что они прошли курс "как быть хорошим родителем? ...Может, вы сами проходили такие курсы? - указывает профессор.

- Следует понимать, что тем самым мы только стреляем себе в ногу. Родители никогда умышленно не навредят ребенку. Есть, возможно, лишь некоторые исключения [...], когда ребенок вошел в жизнь родителей как препятствующий фактор [...]".

В лечении депрессии необходима командная работа

То, что одному хорошо, другому может так не показаться. Поэтому в поиске виновных не выигрывает никто. Кроме того, чтобы помочь человеку выздороветь, необходима поддержка родственников.

"На Западе есть такая практика, когда к врачу обращается не только пациент, но и один из его родственников, - объясняет доктор Ранцан. - На поле психического здоровья есть пять игроков - болезнь или расстройство, пациент, врачи или специалисты, которые могут помочь, родственники пациента или клиента, а также общество.

Самое главное, что формируется коалиция. В идеальном варианте, чтобы болезнь осталась одна, а остальные четыре игрока создали коалицию.

Что касается общества, в настоящее время мы все усердно пытаемся бороться со стигмой. Лучший, скажем, самый реалистичный сценарий для Латвии, - это чтобы общественность хотя бы не мешала".

Депрессию можно лечить как медикаментозно, так и психотерапией. По словам профессора, идеальным вариантом является сочетание обоих методов, в которых соотношение изменяется в зависимости от тяжести депрессии. Чем тяжелее депрессия, тем важнее лекарственные препараты. Чем легче депрессия, тем важнее акцент на психотерапии.

Специалисты долго боролись за то, чтобы сделать психотерапию частью психиатрической помощи, однако до конца эти желания не были услышаны. В настоящее время врачи отвоевали, что в Риге есть отдельные места - Рижский психиатрический и наркологический центр на улице Лермонтова и в Пардаугаве - где психотерапевтическая помощь уже включена.

В этих местах работает многопрофильная команда, чью работу оплачивает государство. Проблема в том, что мало психологов, еще меньше - психотерапевтов, готовы работать на почасовую ставку врача, когда, имея частную практику, они могут заработать в десять раз больше.

Несмотря на то, что помощь психотерапевта или психолога может быть недоступна для всех или может быть слишком дорогой, эксперт отмечает, что лучше лечиться хотя бы медикаментозным способом, чем вообще не лечиться.

Лекарства могут быть назначены как психиатром, так и семейным врачом. Эксперт считает, что "с легкой формой депрессии может справиться и семейный врач". Чтобы достичь этого, специалисты по психическому здоровью подготовили семейных врачей.

Лечение депрессии доступно по двум причинам. Во-первых, любой желающий может обратиться к семейному врачу, а во-вторых, курс антидепрессантов стоит относительно недорого - менее 10 евро в месяц. Кроме того, некоторые лекарства могут быть назначены семейным врачом со скидкой 75%.

Следует также понимать, что "не существует легких или тяжелых антидепрессантов. Есть лекарства, которые являются антидепрессантами, эффективность которых доказана, и они отличаются только по своим нюансам". Поэтому важно даже не то, как лечиться, а само наличие этого лечения.

"Во-первых, нужно понимать, что депрессию необходимо лечить, и если нет доступного психотерапевта, лекарства являются лучшим вариантом, чем отсутствие лечения. Во-вторых, очень важен правильный диагноз", - объясняет профессор.

После постановки диагноза семейный врач должен вылечить пациента в течение двух месяцев. Если ему это не удается, следует изменить или комбинировать лекарства, что уже будет в компетенции психиатра. В этом случае лечение продолжается с привлечением специалиста по психическому здоровью.

Доктор Ранцан отмечает, что подобной практики, когда психиатры доступны всем, нет в других странах.

"Психиатры достаточно доступны. Нигде на Западе такого нет, так как их услуги очень дорогие. В Англии, чтобы попасть к психиатру, нужно прождать в очереди три месяца. И даже после этого с человеком сначала около часа общается медсестра, чтобы понять, является ли его случай настолько тяжелым, чтобы тревожить врача. Если нет - иди к семейному врачу. Такова западная модель", - отмечает специалист.

Знать, распознать и обратиться за помощью

В случае психических расстройств невозможно обеспечить профилактику, потому что инициатор неизвестен. Для других заболеваний это приемлемо - например, бактерия или вирус, против которых можно сделать прививку, но в случае с психическим здоровьем все иначе. Главное здесь - это образование - знания, умение распознать и своевременно обратиться за помощью.

"Чем гармоничнее и более развита ваша личность, чем сильнее ваше самосознание, тем меньше вероятность того, что с вами случится что-то подобное", - говорит профессор.

Тем не менее возможна вторичная профилактика - если человек болел, лечился, продолжает заботиться о своем здоровье. Барьером для вторичной профилактики является стигма, которая также может помешать самому пациенту принять болезнь.

Депрессию доктор Ранцан сравнивает с сахарным диабетом - человек принимает лекарства, следит за состоянием здоровья и уровнем сахара, если необходимо - использует инсулин, но не отрицает, что у него есть болезнь.

"Так нужно относиться и к депрессии. И скажу честно, если сравнивать эти два заболевания - депрессия легче. Ибо в случае с депрессией она не забирает у вашего организма, как диабет, вы должны очень внимательно следить - физическая нагрузка, эмоциональная нагрузка, еда, уровень инсулина, и если он не очень хорошо стабилизируется, то диабет может навредить органам. За диабетом нужно очень внимательно следить много лет, чтобы физическое тело не страдало", - говорит профессор.

Тем не менее и депрессия может иметь летальные последствия.

"В случаях, когда люди уходят из жизни путем самоубийства - 60-70% из них страдают от депрессии. На самом деле не они принимают такое решение, а депрессия", - утверждает Ранцан.