"Распространения не выявлено". Департамент здоровья Эстонии рассказал о ситуации с Covid-19

Об этом в среду сообщил на пресс-конференции в Таллине заведующий отделом экстренной медицинской помощи департамента здоровья Мартин Кадай, по словам которого численность заразившихся коронавирусом людей в Эстонии не изменилась, то есть на сегодняшний день в стране вирус Covid-19 выявлен только у двух человек.

"При этом речь идет о ввезенных в Эстонию случаях заболевания, то есть оба пациента были инфицированы за пределами страны. В самой Эстонии вирус не получил дальнейшего распространения", - подчеркнул Кадай.

Он добавил, что риск ввоза заболевания в Эстонию остается высоким, однако риск распространения коронавируса в самой стране департамент оценивает как низкий.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в 80% заболеваний, вызванных коронавирусом, это легкие или умеренно тяжелые случаи. "Как правило, они похожи на обычный грипп, при этом, как и в случае с гриппом, в группе риска в первую очередь пожилые люди", - сказал Кадай.

Во вторник в Эстонии был выявлен второй инфицированный коронавирусом пациент, который в прошлую субботу прибыл из Бергамо в Италии самолетом в Ригу и оттуда на своем автомобиле добрался до Эстонии.

Первый заболевший также был инфицирован за пределами Эстонии - его выявили у прибывшего в Таллин ранним утром 27 февраля автобусом из Риги. Заболевшего немедленно поместили в больницу, и сейчас он уже идет на поправку.