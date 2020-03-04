Ср, 4.03.2020
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  • "Отчаяние или беспечность?" Рижане в недоумении от реакции участника ДТП с автобусом
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"Отчаяние или беспечность?" Рижане в недоумении от реакции участника ДТП с автобусом

ФОТО: Twitter / @spunde_

Участники дорожного движения в районе улиц Бривибас и Цесу в Риге стали свидетелями крайне необычной реакции водителя, ставшего участником ДТП.

Как сообщают очевидцы, утром в среду водитель автомобиля Ford Mustang совершил разворот через двойную сплошную линию дорожной разметки, не пропустил автобус Rīgas satiksme и спровоцировал аварию. После этого мужчина лег на капот своего авто в позе, больше характерной для пляжного отдыха, нежели для холодного мартовского моросящего дождя.

"Только что на ул. Бривибас, 157. Это отчаяние или полное безразличие?", — написал один из свидетелей происшествия.

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