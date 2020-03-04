"Отчаяние или беспечность?" Рижане в недоумении от реакции участника ДТП с автобусом

Как сообщают очевидцы, утром в среду водитель автомобиля Ford Mustang совершил разворот через двойную сплошную линию дорожной разметки, не пропустил автобус Rīgas satiksme и спровоцировал аварию. После этого мужчина лег на капот своего авто в позе, больше характерной для пляжного отдыха, нежели для холодного мартовского моросящего дождя.