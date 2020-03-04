Объявлен следующий бой Поветкина

Российский боксёр Александр Поветкин проведёт претендентский бой на титул Всемирного боксёрского совета (WBC) против британца Диллиана Уайта 2 мая в Манчестере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов поединка.
"Я очень рад, что проведу бой против Диллиана Уайта. Давно шли разговоры об этом, но, видимо, что-то не складывалось раньше. Не буду делать громкие заявления, я выйду на ринг только побеждать, и 2 мая зрителей ждёт хороший, красивый бокс", - приводит слова Поветкина официальный сайт промоутерской компании "Мир Бокса".
Уайт в свою очередь отметил опыт Поветкина и то, что российский боксёр за время своей карьеры уступил только Кличко и Джошуа.
"Александр по-прежнему очень опасен. Он доставил Джошуа много проблем. Я не могу его недооценивать. Я очень уважаю его. Но в бою я включу животный инстинкт. Хочу быть чемпионом мира", - приводит слова Уайта BoxingScene.
Наопмним, что британский боксёр - временный чемпион мира по версии WBC. Летом 2019 года Уайт получил титул единогласным решением судей после боя с колумбийцем Оскаром Ривасом.
Свои последни бои Поветкин и Уайт провели в декабре 2019-го. Тогда 31-летний британец решением судей победил поляка Мариуша Ваха, а 40-летний Поветкин завершил ничьей поединок с американцем Майклом Хантером.
Всего в активе российского боксёра 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья. На счету Уайта 27 побед (18 нокаутом) и одно поражение.