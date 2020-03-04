Объявлен следующий бой Поветкина

"Я очень рад, что проведу бой против Диллиана Уайта. Давно шли разговоры об этом, но, видимо, что-то не складывалось раньше. Не буду делать громкие заявления, я выйду на ринг только побеждать, и 2 мая зрителей ждёт хороший, красивый бокс", - приводит слова Поветкина официальный сайт промоутерской компании "Мир Бокса".

Уайт в свою очередь отметил опыт Поветкина и то, что российский боксёр за время своей карьеры уступил только Кличко и Джошуа.

"Александр по-прежнему очень опасен. Он доставил Джошуа много проблем. Я не могу его недооценивать. Я очень уважаю его. Но в бою я включу животный инстинкт. Хочу быть чемпионом мира", - приводит слова Уайта BoxingScene.

Наопмним, что британский боксёр - временный чемпион мира по версии WBC. Летом 2019 года Уайт получил титул единогласным решением судей после боя с колумбийцем Оскаром Ривасом.

Свои последни бои Поветкин и Уайт провели в декабре 2019-го. Тогда 31-летний британец решением судей победил поляка Мариуша Ваха, а 40-летний Поветкин завершил ничьей поединок с американцем Майклом Хантером.